Florian Schacht, Trainer der SG Achim/Baden II, feierte im Spitzenspiel gegen den TV Schiffdorf einen 26:23-Erfolg. (Björn Hake)

Mit 8:12 hat die SG Achim/Baden II im Spitzenspiel der Handball-Landesliga der Männer beim TV Schiffdorf zur Halbzeit zurückgelegen. Auch als nur noch etwas mehr als fünf Minuten zu spielen waren, stand es 23:20 für die Gastgeber. Sollte es das gewesen sein oder würden die Gäste doch noch den Schlüssel zum Erfolg finden? Was keiner der Zuschauer für möglich gehalten hatte – letzteres war der Fall. Achims Coach Florian Schacht griff in die Trickkiste. Er holte eine 4:2-Deckung heraus und am Ende gewann sein Team noch mit 26:23.

„Wir haben Schiffdorfs Rückraumspieler Joel Hoppe und und Luka Stein aus dem Spiel genommen“, schilderte Schacht den vielleicht entscheidenden Schachzug. Als Dominik Stoick zum 23:23 (57.) getroffen hatte, war das Match wieder offen. Max Schirmacher sowie Arne Zschorlich sorgten in der Schlussphase für das glückliche Ende aus Sicht der Gäste. Seine Mannschaft habe es in der Deckung über 60 Minuten gut gemacht, vorne aber lange keine Mittel gefunden, erklärte der Trainer der SG. Beim 11:17 (40.) lag der Absteiger aus der Verbandsliga zwischenzeitlich sogar mit sechs Toren zurück.

Mit dem Triumph im Landkreis Cuxhaven hat Achims Zweitvertretung ein Ausrufezeichen gesetzt. „Die Liga ist spannend und wir bleiben im Rennen“, freute sich Florian Schacht. Für den TV Schiffdorf war es indes der erste Dämpfer in dieser Saison. Die ersten sechs Spiele hatte die Mannschaft von Trainer Andreas Bollhöfer zuvor allesamt souverän für sich entschieden.