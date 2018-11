Achim/Badens Kevin Podien hatte die große Chance zum Ausgleich. Er warf den Ball bei einem Siebenmeter aber an das Lattenkreuz. (Björn Hake)

Das war bitter. Die Oberliga-Handballer der SG Achim/Baden haben gegen ihre Gäste vom TV Cloppenburg eine großartige Moral bewiesen, holten einen Vier-Tore-Rückstand auf und kassierten dann in der Schlussminute den entscheidenden Treffer zur 24:26 (13:12)-Niederlage.

Zuvor hatten die Gastgeber in der Badener Lahofhalle dreimal die Chance zum Ausgleich vergeben. Die beste Möglichkeit hatte Kevin Podien. Drei Minuten vor dem Ende nagelte Achims Linksaußen einen Siebenmeter ans Lattenkreuz. Nach der zweiten Heimniederlage in Folge muss die Spielgemeinschaft den Blick in der Tabelle nun wieder nach unten richten. 8:12 Punkte, Platz acht – so lautet die Bilanz der Mannschaft von Trainer Tobias Naumann nach zehn Spieltagen. Drei Zähler beträgt der Abstand zum Vorletzten TSV Bremervörde.

„Da spielst du gegen den Tabellendritten, machst vieles richtig und stehst dann doch mit leeren Händen da“, zeigte sich Tobias Naumann enttäuscht. Im Angriff mit zwei Kreisläufern und hinten möglichst wenig Anspiele auf Cloppenburgs Kreisläufer-Kante Ole Harms zulassen: Mit diesen Vorgaben hatte Naumann seine Männer ins Spiel geschickt. Der Plan des Trainers sollte auch aufgehen. Nach einer hektischen Startphase mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten fanden zunächst die Achimer zu ihrem Spiel. Nach einem Treffer von Florian Block-Osmers lag die SG nach einer Viertelstunde erstmals mit zwei Toren vorne – 6:4.

Und es kam noch besser: Der junge Rechtsaußen Max Borchert erhöhte kurz nach seiner Einwechslung auf 12:8 (23.). Der Treffer durch Jan Mühlbrandt zum 13:10 sollte dann der letzte für die Gastgeber in Halbzeit eins gewesen sein. Harms und Edwin De Raad trafen danach zum Halbzeitstand für den TV Cloppenburg.

Nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer bis zum 17:17 eine ausgeglichene Partie. Als Jan Mühlbrandt und Noah Dreyer dreimal in Folge nur den Pfosten trafen, schien eine Art Vorentscheidung gefallen zu sein. 22:18 stand es für die Crew um TVC-Coach Barna-Zsolt Akacsos als das Match in der 45. Minute angekommen war. Man wolle den Cloppenburgern die Punkte nicht kampflos überlassen, hatte Tobias Naumann im Vorfeld der Partie gesagt.

So kam es dann auch: Die Gastgeber packten in puncto Kampf und Moral noch einmal alles aus. Mit einer offensiven Abwehr versuchten die Weserstädter, den Ball zu erobern – und das gelang den Gastgebern auch immer wieder. Erst traf Noah Dreyer zum 20:22 und wenig später zum 22:24, dann hatte Steffen Fastenau freie Bahn: Der ehemalige Morsumer verkürzte auf 24:25. Die Chance zur Wende war plötzlich wieder da. Schlussendlich sollte es dann aber doch nicht reichen. Nach dem Spiel herrschte weitestgehend Einigkeit, dass ein Remis das gerechtere Resultat gewesen wäre. Doch das dürfte kaum ein Trost für die ohne Marvin Pfeiffer, Jan Wolters und Jannis Jacobsen angetretene SG sein.

Tobias Naumann haderte in seinem Fazit mit der Fehlerquote seiner Akteure. „Das Konzept ist aufgegangenen. Wir haben dann aber doch zu viele Bälle hergeschenkt und auch unser Überzahlspiel hat nicht funktioniert.“ Ole Harms habe man trotz seiner fünf Tore gut im Griff gehabt, meinte der Coach. Nach der schwachen Vorstellung gegen die HSG Delmenhorst sei es „ein Schritt in die richtige Richtung“ gewesen.

Geleitet wurde die Begegnung am Sonnabend von Thomas Foltyn und Markus Schmidt vom SC Garbsen. Die Unparteiischen begannen souverän, verloren mit zunehmender Spieldauer aber ihre Linie. Nach einigen strittigen Entscheidungen in der Schlussphase gab es für die Schiedsrichter Pfiffe von der Tribüne. Für die SG Achim/Baden geht es am kommenden Sonnabend mit einem Auswärtsspiel bei der SG HC Bremen/Hastedt weiter.