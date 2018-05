Wie auch in den vergangenen Jahren ging es auch diesmal wieder bei den Mounted Games in Achim um Schnelligkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit . (Björn Hake)

Achim. Die Mounted-Games-Saison 2018 ist eröffnet. Und beim Auftaktturnier in Achim durften die Gastgeber gleich einen Heimerfolg feiern. Das Team Achim Roflexs war bei dem Turnier auf dem Hof des Reitvereins Achim-Sottrum von Johann und Manuela Freese nicht zu schlagen und schnappte sich den Sieg gefolgt von dem amtierenden deutschen Meister Lindau-Gettorf I aus Schleswig-Holstein und dessen Zweitvertretung. Das Team Fischerhude Uvex tauchte derweil nicht in der ersten Abschlussrangliste der Saison auf, da es auf dem Turnier in Achim zu einem folgenreichen Zwischenfall kam.

Die Namen der Spiele bei den Mounted Games – Socken in den Eimer, Werkzeugkastenrennen et cetera – lassen nicht vermuten, dass diese Spiele Pferd und Reiter einiges abverlangen. Ausdauer, Schnelligkeit und Geschicklichkeit sind gefragt, und ein Fehler kann schnell schwerwiegende Auswirkungen haben. So geschehen nun in Achim, wo es während der Spiele zu einem folgenreichen Unfall kam. "Zwei Pferde sind miteinander kollidiert", berichtete Heinrich Albers, Mitorganisator der Mounted Games. Das eine Pferd habe sich dabei einen Genickbruch zugezogen und musste notgedrungen eingeschläfert werden.

Infolge dieses tragischen Unfalls wurde den teilnehmenden Mannschaften freigestellt, ob sie weiterhin an dem laufenden Wettbewerb teilnehmen wollten. Das Team Fischerhude Uvex, seines Zeichens Championatssieger aus dem Jahr 2012, verzichtete daraufhin das Turnier fortzusetzen. Dementsprechend wurden die Fischerhuder nicht in der Abschlussrangliste geführt. Chancen, um genügend Punkte für die Deutsche Meisterschaft – 22. und 23. September in Achim – zu sammeln, hat das Team Uvex aber noch.

Nächstes Turnier steht vor der Tür

Insgesamt werden in der Offenen Klasse bei acht Turnieren die Sieger gesucht, ehe sich die besten sechs Mannschaften für das Championat in Achim qualifiziert haben. Die Achim Roflexs sammelten durch ihren Auftakttriumph nun 24 Ranglistenpunkte, mit jeweils einem Punkt Abstand folgten die Teams Lindau-Gettorf I und II. Noch zwei weitere Achim-Sottrumer Teams schafften den Sprung ins A-Finale und somit unter die Top Sechs. Platz vier schnappte sich Achim Blue Pearls (21 Punkte), Sechster wurde Achim Allstars (19 Punkte).

Der zweite Turniertag war für die Nachwuchsreiter reserviert, dann bewiesen die Altersklassen U18 und U14 mit insgesamt 21 Mannschaften ihr Können. In der Klasse U18 siegte die Mannschaft aus Ahrenlohe Jugend, gefolgt von Ahrenlohe I und Team Bissendorf. Auf Platz sieben folgte Achim Skyline und gewann somit zugleich das B-Finale. In der Altersklasse U14 hieß der Sieger Lindau-Gettorf.

Bereits am 19. und 20. Mai geht es mit den beiden nächsten Mounted-Games-Turnieren weiter, beide finden wieder auf dem Hof Freese in Achim statt. Am Freitag ist wieder der RV Sottrum Gastgeber, am Sonnabend wird es der RVV Buchholz-Vaensen.