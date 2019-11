Vier Spiele hatten Gerrit Riedemann (rechts) und die Achimer Heroes beim Saisonauftakt in eigener Halle zu absolvieren. Die Bilanz war eine ausgeglichene. (Björn Hake)

Das Warten ist vorüber: Die Rollstuhlrugby-Spieler des TSV Achim gehen wieder auf Punktejagd in der Regionalliga. Die Hereos aus Achim waren direkt Gastgeber beim Saisonauftakt und zeigten sich mit ihren Resultaten zufrieden.

Es war für die Hereos der Start in ihre dritte Saison seit der Gründung der Mannschaft. Im ersten Jahr schnitt die Truppe um den ehemaligen Nationalspieler Nacer Menezla auf dem vorletzten Platz ab, in der vergangenen Spielzeit rangierten sie am Ende im Tabellenmittelfeld. Und diesmal wird erneut eine ähnliche Position angepeilt. „Wir wollen so weit, wie es geht. Ein Platz im oberen Mittelfeld ist möglich“, schätzt Marcus Friedel, Spieler und Fachwart, die Chancen ein.

Die Ziele sind somit ähnlich, das gilt auch für den Kader, der in dieser Saison zehn Spieler umfasst. Neu mit dabei ist Henry Fischer aus Bremen, der erst zwölf Jahre alt ist. Aber die Sportart, bei der ausschließlich Personen mit Einschränkungen an gleich drei Gliedmaßen teilnehmen dürfen, unterscheidet bekanntlich nicht zwischen Alter und Geschlecht. „Es gibt ja lediglich 200 Spieler bundesweit“, weiß Friedel.

Einige davon waren nun in Achim zu Gast. Die Gastgeber hatten vier Partien zu bestreiten und gleich die ersten sollten die schwierigsten werden. Die Achimer unterlagen sowohl dem Team aus Leipzig (28:34) als auch der Truppe aus Hannover (26:33). Doch in den Spielen drei und vier steigerten sich Friedel und Co. und fuhren die ersten beiden Saisonsieg ein. Erfurt wurde mit 34:27 und Hamburg mit 35:29 bezwungen. „Wir sind grundsätzlich zufrieden“, lautete daher das Fazit des Fachwarts. Nun beginnt wieder das Warten, denn erst im Februar steht für die Achimer in Leipzig der nächste Spieltag an.