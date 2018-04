Schnelligkeit ist das A und O beim Stacking, und der Achimer Timo Böhm bewies bei der WM Schnelligkeit. (DPA)

Da geht man mit der Annahme, man habe Silber gewonnen, zur Siegerehrung und als der Zweitplatzierte aufgerufen wird, hört man nicht seinen, sondern einen anderen Namen. So geschehen kürzlich in Orlando im US-Bundesstaat Florida. Dort fand die Weltmeisterschaft im Sport Stacking statt. An ihr nahm auch der Achimer Timo Böhm sehr erfolgreich teil – erfolgreicher sogar als gedacht. Denn Böhms Name wurde nicht bei der Vergabe der Silbermedaille im Doppel genannt, sondern erst später bei Gold.

Der Sport-Stacker vom TSV Achim und sein Doppel-Partner Patrick Kern (SSTQ Quickborn) legten gemeinsam – jeder Teilnehmer darf nur eine Hand benutzen – eine Zeit von 10,921 Sekunden hin, die Böhm als „relativ zufriedenstellend“ bezeichnete. Anschließend musste Böhm, der als Teilnehmer, Co-Trainer der deutschen Mannschaft und Videokontrolleur bei der WM fungierte, eben zur Videokontrolle. Daher bekam er den Auftritt der Favoriten und Weltrekordhalter – Ruben Kehl und Mohammed Sahraoui (beide SST Butzbach) – nicht mit. Das deutsche Duo scheiterte an der Böhm/Kern-Zeit, damit war Böhms erste Goldmedaille überhaupt im Doppel perfekt – doch er wusste nichts davon. „Das war dann ziemlich überraschend und kurios bei der Siegerehrung, als unsere Namen bei Silber nicht genannt wurden“, berichtete Böhm schmunzelnd.

Weltrekord mit der Staffel

Es war seine vierte Goldmedaille bei dieser Weltmeisterschaft, den Titel-Hattrick hatte er bereits zuvor mit der Staffel der Altersklasse +25 – Böhm, Ruben Kehl, Mohammed Sahraoui, Patrick Kern und Jonathan Scannell (Hopeville) – perfekt gemacht. Ein Triumph stach dabei besonders heraus: Beim Wettbewerb der Zeit-Staffeln verwies das deutsche Quintett die Konkurrenz mit einem neuen Weltrekord, den sie gleich um eine ganze Sekunde verbessert hatten, auf die Plätze. „Das war ziemlich überraschend, da es der erste Versuch war, bei dem man eher auf Sicherheit geht“, erzählte Böhm.

Das mehrmalige Training und die damit verbundene frühere Anreise von drei Tagen hatte sich für die Deutschen bezahlt gemacht. Im Einzel sollte es für Böhm zwar auch jeweils eine Medaille geben, es waren aber keine für einen der ersten drei Plätze. In den Einzeldisziplinen bekommen die ersten Zehn eine Medaille um den Hals gehängt. Böhm sicherte sich im 3-6-3 Rang fünf und im Cycle Platz sechs. „Mit den Platzierungen bin ich zufrieden, mit den Zeiten dabei nicht zu hundert Prozent“, gestand der Achimer.

An seinem äußerst positiven Gesamtfazit änderte das aber nichts. Denn nicht nur mit den eigenen Leistungen durfte Böhm sehr zufrieden sein, auch mit denen des gesamten deutschen Teams. Die 46 deutschen Teilnehmer sorgten für einen Medaillenregen. Insgesamt wurde 77-mal Edelmetall eingeheimst: 33-mal Gold, 24-mal Silber, 20-mal Bronze.

Unter den 382 Teilnehmern aus 19 Nationen war diesmal mit Timo Böhm nur ein einziger Athlet aus dem Landkreis Verden dabei. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Stackerinnen wie Böhms Teamkolleginnen beim TSV Achim, Rebecca Ernst und Sabrina Obenlüneschloß, sowie Sabrina Haase vom TSV Etelsen konnten laut Böhm aus privaten oder beruflichen Gründen nicht an der WM in den Vereinigten Staaten teilnehmen.

Für Timo Böhm hingegen war es seine insgesamt zehnte Teilnahme an Sport-Stacking-Weltmeisterschaften. Und die in Orlando war seine bisher erfolgreichste. Es wird aber aller Voraussicht nach nicht seine letzte gewesen sein. Der Fokus liegt bereits auf Spanien, das 2019 Gastgeber der nächsten WM sein wird.