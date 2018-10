Matthias Potrafke hat im Teamwettbewerb bei den Olympischen Jugendspielen das Achtelfinale erreicht. (Björn Hake)

Buenos Aires. Für Matthias Potrafke erfüllt sich momentan ein Traum. Denn der Bogenschütze des SV Mühlentor ist aktuell in Buenos Aires. In der argentinischen Hauptstadt laufen noch bis zum 18. Oktober die Olympischen Jugendspiele. Potrafke vertritt im Bogenschießen die deutschen Farben. Seinen ersten Wettkampf hat er jetzt hinter sich. Eine Medaille sprang für das große Talent allerdings nicht heraus.

Matthias Potrafke startete im internationalen Mixed-Teamwettbewerb. Er trat gemeinsam mit der ägyptischen Bogenschützin Nada Amr Said Mohamed Azzan an. Für das Duo ging es bis ins Achtelfinale. Dort ereilte Potrafke und seine Partnerin das Aus. Knapper hätte dieses jedoch nicht zustande kommen können. Denn sie unterlagen Agustina Sofia Giannasio (Argentinien) und Aitthiwat Soithong (Thailand) hauchzart mit 4:5. Das deutsch-ägyptische Duo zeigte in dem Duell jedoch ein großes Kämpferherz. Die beiden ersten Sätze gingen nämlich an ihre Kontrahenten, sodass sie mit 0:4 zurücklagen. Die beiden nächsten Durchgänge entschieden Potrafke und Azzan aber für sich und glichen aus. Das Viertelfinal-Ticket wurde im Stechen ausgeschossen. Potrafke und Azzan kamen auf 14 Ringe, ihre Gegner schossen drei Ringe mehr und zogen in die nächste Runde ein. Kleiner Trost für die beiden war, dass sie gegen die späteren Silbermedaillengewinner ausgeschieden waren.

Starke Qualifikation

Auf dem Weg ins Achtelfinale zeigten Matthias Potrafke und seine ägyptische Mixed-Partnerin ebenfalls gute Leistungen: In der Qualifikation schossen sie 1309 Ringe und belegten damit Platz eins. Im Sechzehntelfinale wurde ein Duo aus China und San Marino mit 5:1 besiegt. Für Matthias Potrafke ist der Start im Teamwettbewerb jedoch nicht der einzige. Auch im Einzel ist der Mühlentor-Bogner dabei.