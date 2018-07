Nicklas Falldorf (rechts) und Co. setzten sich am Sonntag gegen Verden und Maximilian Schulwitz in der zweiten Runde des Bezirkspokals durch. Nun steht der Gegner der Wümmekicker im Achtelfinale fest. (Hake)

Riede/Ottersberg. MTV Riede und TSV Ottersberg – diese beiden Fußballmannschaften aus dem Kreis Verden kämpfen noch um den Bezirkspokal Lüneburg. Beide buchten am vergangenen Wochenende ihre Achtelfinaltickets, nun stehen ihre Gegner fest. Der MTV empfängt am Sonnabend um 15 Uhr den VSV Hedendorf/Neukloster aus der Bezirksliga Lüneburg 4. Der TSV Ottersberg hat ebenfalls Heimrecht und erwartet am Sonntag um 15 Uhr den Landesligisten TuS Rotenburg.

Weitere Informationen

Bezirkspokal Lüneburg - Achtelfinale

MTV Riede - VSV Hedendorf/Neukloster (Sbd., 15 Uhr)

TSV Wiepenkathen o. SV Ahlerstedt/Ottendorf - SV BW Bornreihe

TSV Ottersberg - Rotenburger SV

TSV Elstorf - SG Stinstedt

Germania Walsrode - MTV Treubund Lüneburg

TSV Bardowick - MTV Eintracht Celle

SG Scharmbeck-Pattensen - SV Küsten

SV Teutonia Uelzen - SV Emmendorf (alle So., 15 Uhr)