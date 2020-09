Auf den TSV Fischerhude-Quelkhorn wartet am Wochenende ein schwieriges Auswärtsspiel beim Mit-Aufsteiger SV Löhnhorst. Für Yannik Becker, der den TSV gemeinsam mit Matthias Warnke trainiert, ist der Liganeuling aber keinesfalls eine große Unbekannte. Denn bereits in der Vorbereitung machte sich Becker ein erstes Bild von den Stärken des Teams aus dem Landkreis Osterholz: „Ich habe gesehen, dass sie sehr körperlich in die Zweikämpfe gehen und eine hohe Intensität an den Tag legen.“ Für Becker gibt es für diese Tugenden nur eine Lösung, um erfolgreich dagegenzuhalten: „Aggressivität.“ Eine gewisse Rolle könnten zum Ende der Partie auch ein Stück weit die Platzverhältnisse spielen. TSV-Trainer Becker sieht das grüne Geläuf in Löhnhorst als „sehr klein und eng“ an und hat seine Mannschaft auf die sich dort befindenden Bedingungen vorbereitet. Nicht dabei sein wird der verletzte Mirco Hunold.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Schwanewede