Werder-Legende Ailton verfolgt die Partien des Turniers in Wüsting. (Björn Hake)

Wüsting. Die Fußballsaison läuft seit einigen Wochen – und passend dazu startet auch der EWE-Cup in eine neue Runde. An diesem Sonntag steht in Wüsting eines der fünf Qualifikationsturniere auf dem Programm. Ab 10 Uhr spielen die zwölf ausgelosten Teams aus der Region um die Teilnahme am Saisonhighlight: Die drei besten Mannschaften lösen ein Ticket für das große Endturnier in Bremen. Das Finale wird wie gewohnt direkt vor einem Bundesligaspiel im Weserstadion ausgetragen. Auch die Siegerehrung erfolgt auf dem Stadionrasen.

Bereits zum 18. Mal nehmen insgesamt 60 E-Junioren-Teams am Cup teil. Neben dem Höhepunkt in der Heimstätte des SV Werder Bremen winken den besten Mannschaften besondere Preise. Der Sieger gewinnt ein Saison-Abschluss-Wochenende. Der Zweitplatzierte erhält Trainingsanzüge für das gesamte Team. Alle anderen dürfen sich über Pokale und Medaillen freuen.

Beim Qualifikationsturnier in Wüsting haben die Organisatoren neben dem sportlichen Geschehen ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Zusätzliche Motivation soll eine Werder-Legende verleihen. Ex-Stürmerstar Ailton wird die Partien auf der Sportanlage „An der Schule“ verfolgen, die Pokale bei der Siegerehrung überreichen und für Autogrammwünsche zur Verfügung stehen. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen

Gruppe A

TSV Germania Cadenberge

Rot-Weiß Cuxhaven

SV Atlas Delmenhorst

FC Hambergen

FC Hude

JSG Twistringen/Mörsen

Gruppe B

TSV Altenwalde

TuS Heidkrug

FC Huntlosen

SV Komet Pennigbüttel

TSV Wehdel

SF Wüsting-Altmoorhausen SEE