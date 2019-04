Nicklas Falldorf (Mitte) durfte sich gegen den TV Oyten gleich zweimal von seinen Teamkollegen feiern lassen. (Björn Hake)

Ottersberg. Die Fußballer des TSV Ottersberg haben in der Bezirksliga Lüneburg 3 den neunten Sieg in Serie eingefahren und den TV Oyten mit 4:1 (1:0) bezwungen. Als der Stadionsprecher dann auch noch den Zwischenstand aus Etelsen bekannt gab, war der Ottersberger Tag perfekt. Trainer Jan Fitschen hält den Ball aber gewohnt flach: „Das ändert ja nichts an der Ausgangslage. Wir sind im guten Fahrwasser und wollen die Siegesserie halten.“ Nichtsdestotrotz hat sich die Situation für den TSV an diesem Sonntag verbessert.

Gegen Oyten taten sich die Ottersberger zu Beginn schwer. Eine Standardsituation musste herhalten, um die massiv stehende TVO-Defensive zu knacken. Nach einer Ecke stieg David Airich am Höchsten und nickte unbedrängt zum 1:0 ein (20.). Die Gäste hatten an diesem Gegentor sichtbar zu knabbern. Ottersberg bestimmte nun die Partie und hätte nach Großchancen von Airich und Egzon Percani die Führung ausbauen müssen (24./26.). Der ersatzgeschwächte Tabellenachte traute sich im ersten Durchgang nur einmal nach vorne und hatte Pech, dass der Schuss von Henrik Müller aus kurzer Distanz im letzten Moment geblockt wurde (44.). „Dann läuft es vielleicht anders“, sagte TVO-Trainer Axel Sammrey.

Kurz zuvor hatte Oytens Amadinho Kone Gegenspieler Jan Schröder direkt vor den Augen des Linienrichters zu Boden geschubst. Nach Absprache mit dem Assistenten zückte Schiedsrichter Mario Ernst (Horstedt) den gelben Karton. Sammrey beschwerte sich im Nachgang vehement: „Es war unsportlich hoch drei, was Schröder daraus gemacht hat. Der Linienrichter wollte Rot geben. Mein Spieler ist auf Bewährung und hätte für so einen kleinen Schubser zwei Jahre gesperrt werden können.“

Im zweiten Durchgang zeichnete sich das gleiche Bild ab – Ottersberg drückte und Oyten verteidigte. So war es folgerichtig, dass in der 54. Minute das 2:0 fiel. Zwar parierte Benjamin Skupin erst noch einen tückischen Distanzschuss von Jan Hendirk Stubbmann, doch gegen den Nachschuss von Nicklas Falldorf war er machtlos. Es folgte eine Reihe von Großchancen für die Platzherren, doch Percani (55.), Aurich (58.) und Dominik Rosenbrock scheiterten allesamt. „Was wir in der zweiten Halbzeit verballert hat, sucht schon seinesgleichen“, ärgerte sich Fitschen, der dann mit ansehen musste, wie sein Team den Anschlusstreffer kassierte. Nach einer präzisen Flanke des eingewechselten Ömer Aktas stand Erik Baeßmann goldrichtig und schob ein (63.). Die Oytener Hoffnungen auf einen glückliche Zähler zerstörte Airich jedoch nur fünf Minuten später. Es war fast eine Kopie des ersten Treffers. Erneut verteidigte der TV die Ecke schlecht, sodass Airich leichtes Spiel hatte. „Wir sind überhaupt nicht zum Ball gegangen. Solche Fehler darfst du nicht machen, ein paar Spieler sind überfordert“, betonte Sammrey und ergänzte: „Im Moment fehlt einiges bei uns, wobei die erste Halbzeit noch okay war.“ Den Schlusspunkt in diesem Ortsderby setzte Falldorf per traumhaften Freistoß aus 20 Metern, der unhaltbar im rechten Winkel einschlug (75.).