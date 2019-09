Durch Hüsnü Cem Din (rechts) verzeichnete der JFV Verden/Brunsbrock die erste Chance im Spiel gegen den JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen – allerdings erst in der 35. Minute. (Björn Hake)

„Heute fehlte mir das erste Mal der unbedingte Wille, das Spiel zu gewinnen“, kommentierte Andreas Müller, Co-Trainer der U19-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock die verdiente 1:4 (0:3)-Niederlage im Niedersachsenligaderby beim JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen.

Mit einem Fernschuss aus 25 Metern gingen die Gastgeber früh in Führung (2.) und nutzten nur zehn Minuten später einen Ballverlust der Gäste zum 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren gar auf 3:0 (42.). Verden/Brunsbrock hingegen verbuchte erst in Minute 35 durch Cem Din die erste Möglichkeit. Die zweite Hälfte begannen die Schützlinge von Justin Perschon und Andreas Müller deutlich engagierter und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer, den Kapitän Juri Hestermann nach einer Flanke von Linus Baselt erzielte (51.). In der 61. Minute stellte aber Melvin Boie mit seinem dritten Tor des Tages den alten Abstand wieder her. Kurz darauf verpasste Linus Baselt einen weiteren Treffer für Verden/Brunsbrock. „Doch selbst das hätte nichts geändert. Der Gegner hatte noch weitere Chancen und hat das Spiel verdient gewonnen“, sagte Andreas Müller.