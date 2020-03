Die Zahl der Jugendmannschaften sinkt in Deutschland, im Kreis Verden stagniert sie derzeit. (Björn Hake)

Beim Begriff Fußball leuchten viele Kinderaugen. Der Traum, einmal selbst in den großen Stadien Deutschlands und der Welt zu spielen, wird seit Langem hierzulande von vielen geträumt. Nicht ohne Grund ist mit fast sieben Millionen Mitgliedern der Deutsche Fußball-Bund (DFB) der größte nationale Sport-Fachverband der Welt. Fußball-Land Deutschland, dieser Begriff hat weiter Bestand und das wird wohl auch noch lange so bleiben. Der Trend ist allerdings ein negativer. Immer mehr Jugendliche und Kinder hören mit dem Fußball auf. Diese Entwicklung ist nicht neu, allerdings sind die neuesten Zahlen alarmierend für Deutschland, für Niedersachsen, für den Bezirk Lüneburg. Nicht aber für den Kreis Verden – noch nicht.

Der Kicker berichtet davon, dass der DFB im Vergleich der Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 ganze 3450 Juniorenteams verloren hat. Wurden 2018 noch 87 526 Mannschaften zum Spielbetrieb angemeldet, sind es 2019 nur noch 84 076 gewesen. Insbesondere die großen drei der 21 Landesverbände – Bayern, Westfalen und Niedersachsen – hätten große Einbußen verzeichnet. Im Kicker heißt es weiter, dass von 2009 bis 2019 der DFB 18 Prozent seiner Nachwuchsmannschaften und neun Prozent seiner jugendlichen Mitglieder eingebüßt habe. Die Zahlen sind zwar weiterhin beeindruckend, – 15 000 Vereine bieten Jugendfußball an und 2,1 Millionen Jugendliche sind Mitglieder in einem Klub – doch der Trend ist eben ein äußerst negativer.

In Niedersachsen haben in der Saison 18/19 noch 10 292 Junioren- und Juniorinnen-Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen. In der laufenden Spielzeit sind es nur noch 9868 Teams. Somit hat der Niedersächsische Fußballverband binnen einer Saison ganze 424 Mannschaften im Nachwuchsbereich verloren. Wird der Blick zehn Jahre zurück geworfen, taucht in den Statistiken des NFV die Zahl von 13 789 Junioren-Mannschaften auf. Das macht ein Minus von 3921 Mannschaften innerhalb eines Jahrzehnts.

Verloren hat auch der Fußball-Bezirk Lüneburg in puncto Quantität im Jugendbereich. 2018/2019 gingen noch 2217 männliche wie weibliche Teams auf Torejagd, eine Saison später sind es nur noch 2102, somit 115 weniger. Die größten Einbußen wurden bei den B-Junioren mit 30 Mannschaften verzeichnet. Entgegen der allgemeinen Entwicklung stagniert sie im Fußball-Kreis Verden. Hingegen konnte im Vergleich zur Vorsaison gar ein minimales Plus notiert werden. 161 Junioren-Teams waren 18/19 gemeldet, 19/20 sind es 159. Diese Minus von zwei Mannschaften wandeln die Juniorinnen in ein Plus um. 21 Truppen nehmen derzeit am Spielbetrieb teil, in der Vorsaison waren es noch 17. Im gesamten Kreis spielen derzeit somit 180 Mannschaften, in der vergangenen Spielzeit sind es 178 gewesen.

Doch das betrifft nur die Entwicklung in diesem Jahr. Nicht ohne Grund sind in der Vergangenheit immer mehr Jugendspielgemeinschaften entstanden. Im Kreis Verden gibt es mittlerweile ebenfalls reichlich. JFV Verden/Brunsbrock, JSG Achim-Uesen, JSG Baden/Etelsen oder JSG Bierden/Uphusen sind einige Beispiele. Daher spricht auch Marcel Steinführer, Jugendobmann der JSG Achim-Uesen, von einer besorgniserregenden Entwicklung im Gesamten. „Derzeit sind wir zufrieden, aber alleine können die Vereine nicht mehr überleben. Früher hatten wir im Kreis diverse Gegner, heute ist das auf wenige Teams zusammengeschrumpft und wir spielen nun auch gegen welche aus dem Kreis Osterholz.“ Daher gebe es keinen Grund, sorgenfrei in die Zukunft zu schauen.

Diverse Ursachen

Die Ursachen-Palette ist lang: strenge oder unqualifizierte oder zu wenige Trainer, gestresste oder überengagierte Eltern, der naturgemäße Verlust des Interesses an Fußball, steigende Konkurrenz durch andere Sportarten. Damit ist die Liste noch längst nicht abgeschlossen. Der Zeitfaktor hat ebenfalls großen Einfluss auf die negative Entwicklung. Mit Blick auf die Ganztagsschulen ist das Stunden-Kontingent für Freizeit bei Schülern in den vergangenen Jahren stark gekürzt worden. Um 13 Uhr daheim sein, Hausaufgaben machen und dann ab zum Fußball: Das ist nicht mehr möglich in der heutigen Zeit. „Die Kinder müssen viel länger in der Schule bleiben. Erst um 17 Uhr nach Hause kommen und dann noch zum Fußballtraining. Das ist mehr als ein Arbeitstag. Will man das als Zwölfjähriger noch? Ich hätte da keine Lust zu gehabt“, betont Marcel Steinführer.

Wie kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden? „Schwierige Frage, wirklich Ansätze haben wir auch nicht. Vielleicht muss man das Training in das Schulsystem integrieren. Aber die Lehrer sind schon jetzt zeitlich überfordert und welcher Trainer kann schon um 14 Uhr oder so eine Mannschaft betreuen. Die sind ja auch alle berufstätig“, relativiert Steinführer.

Die Lösungsfindung ist aber ein landesweites Thema. Dem widmet sich der DFB am 21. und 22. März auf einem Jugendkongress in Frankfurt. Etwa 200 Teilnehmer, davon 130 aus Amateurvereinen, werden dabei sein. „Bislang waren das Jugendobleute aus dem Kreis, Bezirk und Verband. Nun sind Mannschaftsvertreter dabei. Das finde ich gut, so kann die Problematik auch von der anderen Seite beleuchtet werden. Als Funktionär kann man ja auch mal betriebsblind werden“, befürwortet Bezirksjugendobmann Uwe Norden das Einbinden der Vereine. Aus dem Kreis Verden werde jedoch kein Vertreter vor Ort sein.

Aus Sicht aller Fußball-Liebhaber kann nur gehofft werden, dass aus dieser Zusammenkunft Lösungsansätze resultieren, ansonsten hinkt irgendwann der Begriff Fußball-Land Deutschland.