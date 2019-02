Draußen in der Sonne: Alexa Stais hat das triste Grau Deutschlands für drei Wochen gegen das sonnige Spanien getauscht. (Björn Hake)

Valencia/Hörstel/Salzhausen. Die Grüne Saison ist eigentlich noch nicht eröffnet, doch Alexa Stais ist bereits erfolgreich unter freiem Himmel unterwegs. Während es die Bereiterin von Hilmar Meyer aus Morsum nach Spanien zog, waren einige andere regionale Reiter unterm Hallendach aktiv.

Alexa Stais startet beim CES in Valencia in diversen Prüfungen der Turnierserie, die dank des spanischen Klimas kein Hallendach benötigt. Und der Anfang ist gleich bestens geglückt: Mit ihrem neuen Pferd, dem achtjährigen Wallach Graffiti, triumphierte Stais im ersten Großen Preis. Zudem verbuchte die Südafrikanerin bereits auf Vancouver einen achten und mit Cascada einen vierten Platz.

Manuel Bammel, der für den RV Graf von Schmettow an den Start geht, blieb eine goldene Schleife zwar versagt, bei der Pferdeleistungsschau/Dressurturnier des Ausbildungszentrum Luhmühlen landete Bammel in zwei Prüfungen der Klasse S* mit Smirnoff auf den Plätzen zwei und drei. Mit dem elfjährigen Wallach Shaipur ergatterte er auf den Rängen sechs und fünf. In der zweiten S*-Prüfung wusste sich auch Jana Kahrs (RFG Fischerhude) erfolgreich zu präsentieren. Sie folgte im Sattel von Darlings Destiny auf Rang sechs.

Riesenbeck International – auf diesem Turnier waren unter anderem der Oytener Tobias Bremermann und der für den RV Sottrum reitende Boris Kapp unterwegs. Bremermann vom RC Bremen-Hanse wusste sich in einer Springprüfung der Klasse S* gleich zweimal zu platzieren. Rang vier hieß es für ihn auf Vienetta, Rang zehn mit Quintino B. Damit musste er sich unter anderem hinter Boris Kapp einreihen. Der Sottrumer schnappte sich in dieser Prüfung die silberne Schleife mit Coby. In der Pro Tour nahm Boris Kapp ebenfalls im Sattel des neunjährigen Hannoveraner Wallachs Platz und war ebenfalls erfolgreich: die bronzene Schleife.