Normalerweise läuft Alexander Decker für die Badener Reserve in der Oberliga auf. Das könnte sich in Zukunft ändern. Dem Außenangreifer winkt ein fester Platz im Zweitliga-Kader. (Björn Hake)

Gute Annahme des gegnerischen Aufschlags. Sofort wird der Ball weitergeleitet. Ganz rechts am Netz schraubt sich Alexander Decker in die Luft. Mit einem harten Schmetterball lässt er dem Gegner keine Chance – Punkt für den TV Baden. Dieser Spielzug funktionierte in der Volleyball-Zweitligapartie der Badener beim VC Bitterfeld-Wolfen in den Anfangsminuten perfekt. Trotz der deutlichen 0:3-Niederlage zeigte der Außenangreifer eine starke Leistung und wurde mit der MVP-Medaille in Silber ausgezeichnet. Diese Medaille ist umso höher einzuschätzen, denn Decker lief nach anderthalb Jahren – ein Kurzeinsatz im Dezember 2019 gegen USC Braunschweig ausgenommen – wieder in einem Zweitligaspiel für den TV Baden auf.

Dass Alexander Decker das erste Mal seit dem dramatischen Krimi gegen den Moerser SC, in dem der TV Baden im April 2019 den Klassenverbleib am letzten Spieltag perfekt machte, wieder über die nahezu volle Distanz in der zweiten Bundesliga auf der Platte stand, war dem Außenangreifer von außen nicht anzumerken. Innerlich sah das etwas anders aus. „Ich war richtig aufgeregt. Ich bin normalerweise immer aufgeregt, aber vor dem Spiel war ich es besonders“, erzählt Decker, der die Aufregung aber schnell abschüttelte und später feststellte: „Es hat sich gut angefühlt.“

Besonders über die MVP-Medaille freut sich Decker auch noch ein paar Tage später. „Ich habe ein ganzes Jahr in der zweiten Liga gespielt und hatte gute Spiele dabei, die vielleicht sogar besser waren als das gegen Bitterfeld. Ich hatte aber nie das Glück, eine Medaille zu bekommen und war deshalb überrascht“, erzählt der Außenangreifer. Für Trainer Werner Kernebeck war es die logische Konsequenz, dass Decker die Medaille bekam. „Er hatte eine super Quote und war im Angriff perfekt. Alex hat richtig gut performt“, lobte der Coach seinen Spieler.

Am Dienstag vergangener Woche erreichte den 22-Jährigen die Nachricht, dass er kurzerhand für die erste Mannschaft eingeplant ist. Das hing vor allem mit zwei Sachen zusammen: Zum einen ist der Spielbetrieb in der Oberliga, in der Decker für die Badener Reserve aufläuft, unterbrochen. Zum anderen war die TVB-Flügelzange Ole Sagajewski/Ole Seuberlich außer Gefecht gesetzt. „Als mich der Trainer angerufen hat, habe ich direkt zugesagt“, musste Decker nicht lange überlegen.

Der Außenangreifer gehörte in der ersten Zweitliga-Saison des TV Baden zum Stammpersonal. Doch gegen Ende der Spielzeit entschloss sich Decker dazu, kein weiteres Jahr dranzuhängen. „Es waren mehrere kleine Gründe, warum ich eine Pause eingelegt habe. Ich hatte eine Verletzung am Fuß und wohnte weiter weg. Für dreimal Training in der Woche wäre die Reise zu aufwendig gewesen“, erzählt der 22-Jährige. Gänzlich wollte er aber nicht mit dem Volleyball aufhören. „Besonders nicht nach der Verletzung. Volleyball macht mir Spaß und in der Oberliga kann ich mithalten“, sagt Decker.

Mithalten ist hierbei noch untertrieben. Alexander Decker ist einer der Erfolgsgaranten des TV Baden II und maßgeblich daran beteiligt, dass das Team von Peter-Michael Sagajewski alle drei bisherigen Spiele gewann und an der Tabellenspitze steht. „Alex hat einen großen Anteil an der Tabellenführung. Ich freue mich, dass er wieder mit Feuer und Flamme dabei ist. Er hat den Spaß am Volleyball wiedergefunden“, sagt der Coach der Badener Reserve. Angesprochen auf einen seiner wichtigsten Spieler, gerät Sagajewski gar ins Schwärmen. „Er hat eine wunderbare Sprungmuskulatur. Die hat er von Natur aus, während andere sich die antrainieren müssen“, zählt er eine von Deckers Stärken auf.

Den 22-Jährigen kennt Sagajewski schon seit seiner Jugend. „Was Volleyball angeht, ist Alex mein Baby. Er ist seit zehn Jahren dabei und gehört mit Nick Sörensen, Leander Schulz, Ole Sagajewski und Artem Tscherwinski zu dem Superjahrgang 1997/1998. Wir sind im Bundespokal zweimal Zweiter und Dritter geworden und hatten viele Teilnahmen bei der Deutschen Meisterschaft, bei der wir unter anderem Fünfter und Siebter geworden sind. Alle Spieler aus dem Jahrgang haben die erste Mannschaft zu der gemacht, die sie ist“, erzählt der Coach.

Seit drei Monaten wohnt Decker wieder in Achim und braucht nur noch zehn Minuten zum Training. „Ich habe wieder mehr Motivation und bin physisch schnell wieder auf das alte Level gekommen“, sagt er. Training steht für den Außenangreifer in den nächsten Wochen öfters an. Der weitere Plan sieht vor, dass Decker in den kommenden Spielen des Zweitligateams zum Einsatz kommt. Insgesamt viermal darf der 22-Jährige aushelfen, bis er sich festgespielt hat. „Wenn der Oberliga-Spielbetrieb weiter ausgesetzt wird, bleibt Alex fix in der ersten Mannschaft“, kündigt Sagajewski an.

Es sind Worte, die Alexander Decker sicher gerne hören wird, zumal sich der Außenangreifer vorstellen kann, den Rest der Saison in der zweithöchsten Spielklasse aufzulaufen. Als der 22-Jährige im ersten Badener Zweitligajahr regelmäßig punktete, lief in der Lahofhalle der Song „Hier kommt Alex“. Bis der Klassiker der Toten Hosen wieder bei einem Zweitligaspiel ertönt, könnte es nicht mehr lange dauern. Am 29. November empfängt der TV Baden den TuB Bocholt – mit einem wieder erstarkten Alexander Decker.