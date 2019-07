Künftig gegeneinander: Leon Thalmann (Nummer 17) trifft mit der HSG in der Liga unter anderem auf Kilian Tiller, Sören Hassing und Robin Hencken (von links), die allesamt beim TVO spielen. (xxx)

Pünktlich zu Beginn der heißen Vorbereitungsphase vermelden die Landesliga-Handballer der HSG Verden-Aller zwei Zugänge für die kommende Saison. Künftig im Team von Coach Sascha Kunze stehen Leon Thalmann und Lasse Jungjohann.

Der in Morsum wohnende Leon Thalmann soll bei den Domstädtern die durch den Abgang von Lukas Konradt entstandene Lücke im linken Rückraum schließen. Leon Thalmann steigt bei der HSG Verden-Aller nach einer längeren Pause wieder ein. 2017 schaffte der heute 20-Jährige beim TV Oyten unter Trainer Thomas Cordes den Sprung in die A-Jugend-Bundesliga.

Im deutschen Oberhaus waren dem Rechtshänder aufgrund einer hartnäckigen Schulterverletzung dann aber nur wenig Einsatzzeiten vergönnt. Nach einer einjährigen Handball-Pause will Leon Thalmann bei den Handballern aus der Kreisstadt nun einen Neustart wagen. „Leon ist seit Anfang Juli bei uns im Training, die Schulter hält“, freut sich Sascha Kunze über die Zusage des Rückraumlinken. Somit kommt es in der kommenden Saison auch zum Wiedersehen mit seinen alten Kollegen aus der Oytener A-Jugend. So wird Thalmann mit der HSG Verden-Aller unter anderem auf Robin Hencken, Kilian Tiller und Sören Hassing treffen, die sich allesamt der Oytener Herrenmannschaft angeschlossen haben.

Lasse Junghohann wird wohl weniger auf alte Bekannte in der Landesliga Bremen treffen. Ihn hat es nämlich beruflich nach Verden verschlagen. Zuletzt war der Youngster (Jahrgang 1998) als Spielmacher beim Schleswig-Holsteiner Landesligisten HSG Eider Harde II aktiv. „Flink und schnell“. Mit diesen Worten umreißt Verdens Trainer die Qualitäten von Jungjohann. Dieser wird der HSG Verden-Aller allerdings nicht die komplette Saison zur Verfügung stehen können. „Lasse macht eine duale Ausbildung. Er ist die ersten drei Monate der Spielzeit in Verden, dann müssen wir berufsbedingt einige Wochen auf ihn verzichten“, erläutert der 34-jährige Trainer der Domstädter.

Saisonstart am 14. September

Thalmann und Jungjohann, erläutert Sascha Kunze, seien die Bausteine, die seiner Mannschaft noch gefehlt hatten. Zuvor hatte der Übungsleiter bereits Jannik Rosilius und Mario Pegesa aus der eigenen Landesliga-A-Jugend befördert. Die Saison 2019/2020 beginnt für den Neunten des Vorjahres am Sonnabend, 14. September, in Bremen mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger TS Woltmershausen.