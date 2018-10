Verdens Trainer Sascha Kunze. (Björn Hake)

Verden. Die Landesliga-Handballer der HSG Verden-Aller weisen wieder eine positive Punktebilanz auf. In der heimischen Aller-Weser-Halle siegten die Mannen um Trainer Sascha Kunze am Dienstag gegen den TV Gut Heil Spaden ungefährdet mit 35:26 (18:11). Mit dem deutlichen Erfolg haben sich die Männer aus der Kreisstadt in der Tabelle auf Platz fünf verbessert. Für die Gäste aus Bremerhaven war es im fünften Spiel bereits die vierte Niederlage. Nur der noch sieglose TV Sottrum steht im Tableau aktuell noch schlechter da als die Truppe aus der Seestadt.

Christian Gercken hatte die Gäste nach 30 Sekunden in Führung geworfen. Als der Ball drei Minuten später nach einem Wurf von Verdens Tobias Albert die Linie überquerte, hatte sich das Blatt bereits gewendet. 4:1 lautete das Zwischenresultat zu diesem Zeitpunkt für die Heimmannschaft. Der Drei-Tore-Vorsprung hatte auch in der 22. Minute noch Bestand – 12:9. Bis zur Pause setzte sich die Kunze-Sieben Stück für Stück weiter ab. Mit einer Sieben-Tore-Führung für die HSG wurden die Seiten gewechselt.

In Durchgang zwei war die Spannung raus aus dem Match. In der 41. Minute – Oliver Schaffeld hatte für die HSG Verden-Aller getroffen – stand es 24:14. „Wir haben viel Druck über die erste und zweite Welle gemacht“, sagte Sascha Kunze. Eine gute Partie bescheinigte der Coach seinem jungen Keeper Marten Kante.

In einer ausgeglichenen Verdener Mannschaft trugen sich am Ende alle Feldspieler mindestens einmal in die Torschützenliste ein. Bester Werfer war Glenn Rades. Der ehemalige Oytener steuerte acht Treffer zum dritten Saisonsieg seiner Mannschaft bei.

Weitere Informationen

Landesliga Männer

HSG Verden-Aller - TV Gut Heil Spaden 35:26 (18:11)

HSG Verden-Aller: Kante, Bormann - Rades (8/1), Albert (5), Torge (3), Genee (3), Rosilius (3), Wolkow (3/2), Koröde (2), Mattfeld (2), Schaffeld (2), Härthe (2), Fuhrmann (1), Konradt (1)

Siebenmeter: HSG Verden-Aller 4/3, TV Spaden 6/4

Zeitstrafen: HSG Verden-Aller 3, TV Spaden 2 PRÜ