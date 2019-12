Gesenkte Köpfe: Die gab es beim TBU oftmals in der Hinrunde zu sehen, nicht nur wie hier bei einer Schweigeminute. (Björn Hake)

Achim. Mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören, weniger Süßigkeiten naschen, sich generell gesünder ernähren. Silvester steht wieder vor der Tür und somit für viele auch die guten, alten Neujahrsvorsätze. Bei Fußball-Mannschaften ist der Turnus mit den Vorsätzen ein etwas anderer, beginnt doch die Saison im August. Entsprechend wird bereits im Sommer davon gesprochen, was sich alles im Vergleich zum Vorjahr/zur Vorsaison ändern soll, was die Ziele sind und was definitiv vermieden werden soll.

Das ist beim Oberligisten TB Uphusen nicht anders. Immer wieder heißt das Ziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben, eine ruhige Saison spielen, aus den Fehlern lernen. Unterschwellig ist bei vielen herauszuhören, dass sie sich erhoffen, im oberen Tabellendrittel mitmischen zu können. Doch die Realität ist alle Jahre wieder eine andere.

So auch in dieser Spielzeit: Der TBU nimmt zum Jahreswechsel Rang 15 ein, der den Abstieg in die Landesliga bedeuten würde. Gesammelt wurden 20 Punkte aus 19 Spielen, das rettende Ufer (ein Punkt) und auch das Tabellenmittelfeld (zwei Punkte) sind aber noch in direkter Reichweite. Die Wunschvorstellung war natürlich eine andere. Nach dem so gerade eben abgewendeten Abstieg in der Vorsaison sollte in der neuen alles besser werden. Der Kader, in dem doch so viel Potenzial stecke, sollte dieses endlich gänzlich ausschöpfen. Ihr Vertrauen hatten die Verantwortlichen weiter Coach Fabrizio Muzzicato geschenkt. Das war jedoch auch schnell aufgebraucht. Ende September wurde die Reißleine gezogen, Muzzicato musste nach einem bescheidenden Saisonstart gehen, vorerst übernahm sein Co-Trainer Sven Apostel die Truppe. Es folgte Mitte Oktober die Vorstellung des neuen Coaches: Ex-Profi Achim Hollerieth.

Doch bisher hat sich der gewünschte Erfolg nicht eingestellt, eine Entwicklung der Arenkampkicker ist nicht zu beobachten. Wie in den Spielen zuvor und wie auch in den Spielzeiten zuvor krankt der TBU vor allem an seiner Inkonstanz. Immer wieder setzen die Uphuser Ausrufezeichen, auch in spielerischer Hinsicht. Ab und an zeigen die Akteure, was sie im Grunde draufhaben, dass sie guten Fußball spielen können. Doch zwei Siege in Folge, das gab es beim TB Uphusen in dieser noch nicht einmal. Immer wieder setzte es nach einem positiven Erlebnis ein negatives.

Zwei besonders bittere Partien hat auch Achim Hollerieth noch gut im Gedächtnis: „Gegen Wolfsburg und Tündern, das waren zwei absolut enttäuschende Spiele. Die Mannschaft hat das Potenzial für den Klassenerhalt, aber wir müssen an der Einstellung arbeiten. Wir haben nie zweimal hintereinander gewonnen. Viele meinen schnell, dass es schon läuft. Aber in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Das sieht man in Spielen wie Hagen gegen Atlas. Aber es muss immer eine hundertprozentige Einstellung vorhanden sein. Wir sind keine Profis, Arbeit und Familie gehen vor. Aber an zweiter Stelle muss der Fußball stehen. Und das muss ich auch an der Trainingsbeteiligung sehen.“

Bisher sieht der Coach das aber nicht und bisher konnte er nicht den Fußball trainieren lassen, den er sehen will. Das bedeutet: Es stehen personelle Veränderungen an. Und auch bei diesem Thema passt „alle Jahre wieder“. Denn nicht zum ersten Mal wird ein TBU-Kader im Winter umstrukturiert. Dieses Mal spricht Hollerieth von fünf, sechs Spielern, die das Team verlassen werden. Mindestens ebenso viele sollen dazukommen.

Feststeht, dass zwei A-Jugendliche hochgezogen werden. Ebenso definitiv sind drei Abgänge. Ersatzkeeper Marvin Ekuase, Stürmer Elmehdi Faouzi und Thomas Mutlu werden den TB Uphusen wieder verlassen. Ekuase ist weder unter Muzzicato, noch unter Apostel oder Hollerieth zu einem Einsatz gekommen. Faouzi genoss zunächst das Vertrauen von Muzzicato, seine Spielzeiten verkürzten sich jedoch mit fortlaufender Saison immer weiter. Mutlu schloss sich dem TBU erst kürzlich an, kann laut Hollerieth aber den erforderlichen Aufwand nicht mehr betreiben und verabschiedet sich daher ebenfalls wieder. Anfang Januar soll der Kader dann zu 90 Prozent feststehen. Besetzt werden sollen insbesondere noch Schlüsselpositionen wie Stürmer, Zehner, Sechser und auf der Außenbahn.

Steht dann das Gerüst, soll alles besser werden. Es bleibt abzuwarten, ob es so kommt, oder wie alle Jahre wieder der Abstiegskampf bis zum Ende ansteht.