In dieser Saison spielt Mark Moffat im Trikot des TSV Bassen noch gegen den FC Verden 04, ab Sommer spielt er für die Domstädter. (Hake)

Verden. Für den FC Verden 04 sieht alles danach aus, als sollte der Betriebsunfall aus der Vorsaison wieder bereinigt werden können. Die Domstädter steuern dem direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga Lüneburg immer weiter entgegen. Denn auch wenn der FC Hambergen all seine drei Nachholspiele gewinnen sollte, hätten die Verdener noch sechs Punkte Vorsprung. Doch egal wie das Aufstiegsrennen auch ausgehen mag, die Mannschaft des FC wird in der Saison 2018/2019 ein äußerst ähnliches Gesicht haben.

Denn wie Nico Brunken, Sportlicher Leiter des FC Verden 04, mitteilte, haben alle Spieler aus dem derzeitigen Kader ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Und das unabhängig davon, ob die Spielklasse nun in der kommenden Saison Landes- oder doch Bezirksliga heißt. Zudem präsentierte der Sportliche Leiter bereits einen Sommer-Zugang. Mark Moffat vom Bezirksliga-Konkurrenten TSV Bassen wird künftig im Verdener Blau auflaufen. „Er ist 30 Jahre alt und Innenverteidiger. Derzeit haben wir keine Alternative für unsere beiden Innenverteidiger, da passt Mark perfekt. Zudem haben wir viele junge Dachse, da passt so ein erfahrener Spieler auch sehr gut“, betonte Brunken. Weitere Zugänge könnten bald folgen, denn „Gespräche laufen“.