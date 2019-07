Simon Mohrmann bereitete sich aktuell beim Schlossparkcup in Etelsen auf die neue Fußball-Saison vor. (Jonas Kako)

Landkreis Verden. Im Gespräch kommt Simon Mohrmann leicht schüchtern daher. Auf dem Fußballplatz macht er einen anderen Eindruck: selbstbewusst, überzeugend, souverän. Das muss er auch sein, um als Schiedsrichter von den älteren Spielern respektiert zu werden. Denn als 18-Jähriger trägt er bereits im jungen Alter extrem viel Verantwortung und muss wichtige Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden richtig treffen. Doch genau das gefällt ihm. Seit vier Jahren ist er nun als Unparteiischer unterwegs und gilt als eines der größten Talente Niedersachsens. Nicht ohne Grund ist er vor Kurzem vom Kreisfußballverband Verden dank überzeugender Leistungen zum Jungschiedsrichter des Jahres gekürt worden.

Eine Auszeichnung, die für ihn nach einer sehr erfolgreichen Saison nicht wirklich überraschend zu Stande kam. „Es ist natürlich ein schönes Lob, aber es hatte sich auch ein wenig angedeutet“, sagt der 18-Jährige, der sich im Alter von 13 Jahren dazu entschieden hatte, die Seiten zu wechseln. So hörte er als Spieler auf und griff zur Pfeife. „Ich war nicht der beste Fußballer und habe als Schiri bessere Aufstiegsmöglichkeiten gesehen“, erklärt Mohrmann, der sich im Winter 2015 gemeinsam mit vier Freunden zu einer Schiedsrichter-Ausbildung anmeldete.

An drei Wochenenden paukte Mohrmann die Schiedsrichterordnung, Abseitsregeln, Foulbeispiele und vieles mehr. Nachdem er sich kurz vor der Prüfung im Vortest lediglich zwei Fehler geleistet hatte, sah es nach einem Selbstläufer aus. Doch im entscheidenden Regeltest hatte der damals 13-Jährige Schwierigkeiten. „Es lag wohl an der Aufregung“, sagt der heutige Schiedsrichter des TB Uphusen leicht lächelnd, denn im ersten Versuch fiel er aufgrund von sieben Fehlern (fünf waren nur erlaubt) überraschend durch. Aber Mohrmann hatte Glück, denn mit dieser Fehlerzahl durfte er die Prüfung wiederholen. Die zweite Chance nutzte er und bestand als einer der jüngsten Schiedsrichter überhaupt die umfangreiche Ausbildung.

Seither tingelt er durch die Dörfer des Landkreises Verden und sammelt wöchentlich neue Erfahrungen. Seine ersten Entscheidungen traf er als Teenager in den verschiedensten Jugendligen – entweder als Hauptschiedsrichter oder Linienrichter. „Die Verantwortung an der Pfeife zu tragen, macht schon mehr Spaß als an der Linie zu stehen. Zwar ist es als Assistent entspannter, doch vor allem im Winter ist es dort sehr kalt“, sagt Mohrmann, der sich inzwischen in der Schiedsrichter-Hierarchie nach oben gearbeitet hat. Aktuell darf er Jugendspiele bis hin zur Landesliga leiten, während er im Männerbereich auf der Kreisebene ein fester Bestandteil geworden ist.

Auf die Frage, welche Altersklasse anspruchsvoller sei, antwortet Mohrmann prompt: „Bei den Herren ist das Pfeifen schwieriger, weil ich noch sehr jung bin und der Altersunterschied meistens groß ist. Wenn ich da dann mal einen Fehler mache, hacken sie länger drauf herum.“ Des Weiteren sei das Niveau anspruchsvoller und die Begegnungen zumeist hitziger als in der Jugend. Doch das bringt den 18-Jährigen nur selten aus der Ruhe: „Wenn es mal hitzig werden sollte, pfeife ich kleinlicher, sodass die Spieler sich abkühlen können.“

Damit es gar nicht so weit kommt, ist dem Nachwuchsschiedsrichter die Vorbereitung auf ein Spiel sehr wichtig. Dadurch legt er die Grundlage für seine taktische Linie: „Ich schaue zuerst auf die Tabelle und die Fairnesswertung. Dann fahre ich früh genug zum Platz und bespreche mich mit den Assistenten sowie den beiden Trainern“, betont Mohrmann. Während des Spiels versucht er dann viel laufen zu lassen und nur wenige Karten zu zücken. In vier Jahren habe Mohrmann erst zweimal die Rote Karte gezeigt: „Nach einer Notbremse und nach einer Tätlichkeit“, erinnert er sich.

Diese eher lockere Linie möchte Mohrmann auch in der kommenden Kreisliga-Saison vermehrt anwenden, bevor er seinen Weg in zwei Jahren in der Bezirksliga fortführen möchte. Für dieses kurzfristige Ziel stehen jedoch zwei weitere Prüfungen auf dem Programm. „Dann muss ich einen schriftlichen Test mit 30 Fragen und eine Laufprüfung bestehen“, erklärt er. Um den sportlichen Teil macht sich der Leichtathlet der LG Kreis Verden weniger Sorgen: „Ich bin Mittelstreckenläufer und sollte das schaffen.“ Der stetige Aufstieg in höhere Ligen ist alternativlos, sofern er als Schiedsrichter irgendwann gutes Geld zu verdienen möchte. Aktuell bekäme er in der Kreisliga knapp über 20 Euro plus Fahrtgeld. „Leben kann man davon nicht“, sagt er und ergänzt: „Oberliga wäre in der Zukunft schon toll. Wenn es klappen sollte, würde ich natürlich gerne noch höher pfeifen.“