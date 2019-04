Dürfen die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden schon am Sonnabend vor eigenem Anhang feiern? Diese Frage wir nach der Partie gegen den SV Lindow-Gransee beantwortet sein. (Björn Hake)

Achim. Über Monate hinweg in der gesamten Saison sammeln viele Sport-Mannschaften ihre Meisterschaftspunkte. Titel und Abstiege könnten längst im Vorfeld geklärt sein. Doch manchmal will es das Schicksal, dass sich alles an einem einzigen Wochenende entscheidet. Bei drei Volleyball-Mannschaften des TV Baden trifft das auf das kommende zu. Bei der Zweitliga-Truppe muss noch das Wort „könnte“ dazwischen geschoben werden, für die Zweite und Dritte wird das Wochenende hingegen ein definitiv entscheidendes. Das Ziel aller ist dasselbe: Alle wollen Sie am Ende jubeln.

TV Baden

Die Situation im Abstiegskampf der 2. Bundesliga Nord hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. Der TV Baden hatte vor gar nicht allzu langer Zeit vier Punkte Rückstand zu den Nichtabstiegsrängen. Doch nun befindet sich der Aufsteiger über dem Strich. Dennoch: Die Lage könnte zwei Spieltage vor Saisonende kaum dramatischer sein. Der TVB und der USC Braunschweig, der den ersten Abstiegsrang einnimmt, stehen beide mit 21 Punkten da. „Derzeit stehen wir nur deshalb vor dem USC Braunschweig, weil wir ein Spiel mehr gewonnen haben. Aufregender könnte der Kampf um den Klassenerhalt nicht sein“, erklärt Badens Manager Peter-Michael Sagajewski. Für beide Klubs ist jetzt jeder Punkt immens wichtig, der aus den beiden finalen Spielen noch eingesammelt werden kann. Allerdings haben sowohl Baden als auch Braunschweig noch schwierige Aufgaben zu bewältigen.

Das gilt auch für den kommenden Sonnabend. Sowohl der TV Baden als auch Braunschweig haben ihre letzten Heimspiele der Saison. Der TVB empfängt ab 19 Uhr den Tabellenzweiten SV Lindow-Gransee in der Lahofhalle. Braunschweig bekommt es mit dem Dritten FC Schüttorf 09 zu tun. Die Rechnung für den vorletzten Spieltag ist simpel: Gewinnt der TV Baden nach drei oder vier Sätzen gegen Lindow und Braunschweig geht gleichzeitig leer aus, hat das Team um TVB-Coach Fabio Bartolone den Klassenerhalt sicher. Tritt dieses Szenario am Sonnabend nicht auf, wird die Entscheidung um eine Woche vertagt. Am finalen Spieltag müssen Baden und Braunschweig dann auswärts ran. Der TVB fährt zum Traditionsklub Moerser SC, der USC muss beim designierten Meister CV Mitteldeutschland antreten.

Die Spannungskurve ist vor allem deshalb so steil nach oben gegangen, weil der USC Braunschweig am vergangenen Wochenende beim VV Humann Essen die Oberhand behielt, den es im Abstiegskampf theoretisch auch noch erwischen kann. Mit 3:0 gewann das Team aus der Löwenstadt im Ruhrgebiet und zog in der Tabelle mit dem TV Baden gleich. Peter-Michael Sagajewski bezeichnet den Auswärtserfolg der Braunschweiger als „sensationell“. Er habe nicht damit gerechnet, dass Essen die Partie so deutlich verliert. „Aber wer hat schon daran geglaubt, dass wir beim Tabellenführer gewinnen“, erinnert der Manager an den Badener Fünfsatzerfolg beim CV Mitteldeutschland.

Doch die Erinnerung an die vergangenen Spiele und die Rechnerei im Abstiegskampf spielen in Sagajewskis Kopf an diesem Wochenende keine Rolle. „Der Fokus liegt nur auf dem Spiel gegen Lindow“, sagt er. Spielerisch habe der Gast sicherlich die Nase vorne, meint der Manager. „Emotional sind das aber ganz klar wir.“ Zweifel am eigenen Können habe beim TV Baden mittlerweile niemand – und da kommt dann doch wieder die jüngere Vergangenheit ins Spiel. Anfang Februar herrschte beim Zweitliga-Neuling nach der 0:3-Niederlage in Braunschweig noch Endzeitstimmung. Doch das hat sich komplett gewandelt. Seit dieser Enttäuschung hat sich der Trend umgekehrt: Von den fünf jüngsten Spielen gewann das Bartolone-Team vier und sackte neun Punkte ein. „Daher spielt Druck für uns jetzt auch keine Rolle mehr“, sagt Sagajewski.

Das große Selbstvertrauen, das Baden über Jahre ausgezeichnet hat, es ist wieder da. Und der Manager traut seinem Team auch gegen Lindow einiges zu: „Vor dem Spiel würde ich sagen, dass die Siegchancen bei 50:50 stehen.“ Und wenn es am Sonnabend noch nicht mit dem Klassenerhalt klappt, soll er spätestens auf der Rückfahrt aus Moers gefeiert werden. Allerdings dürfte sich in den Reihen des TVB niemand beschweren, wenn der Verbleib in der 2. Bundesliga Nord bereits am Sonnabend ausgiebig bejubelt werden darf.

TV Baden II

Jubeln, das wollen auch gerne die Volleyballer der zweiten Badener Mannschaft. Für sie geht es nicht um den Klassenerhalt. Sie wollen hingegen raus aus ihrer derzeitigen Klasse. Das Team von Werner Kernebeck tritt in der Relegation an, um den Aufstieg aus der Ober- in die Regionalliga zu realisieren. Nötig dafür sind zwei Siege am Sonntag in Salzgitter. Der erste Gegner hört auf den Namen SG STV/MTV Salzgitter. Die beiden Tabellenzweiten der Oberliga 1 und 2 machen unter sich aus, wer gegen den Relegationsteilnehmer aus der Regionalliga antreten wird. Der Gewinner muss sich dann Bremen 1860 in den Weg stellen.

Doch mit der möglichen zweiten Partie gegen 1860 beschäftigt sich Werner Kernebeck im Vorfeld nicht: „Es ist grundsätzlich ein Fehler, wenn man sich vor dem ersten Spiel schon mit dem eventuellen zweiten befasst. Daher beschäftigen wir uns erst mit Bremen 1860 genauer, wenn wir Salzgitter bezwungen haben sollten.“ Dementsprechend kreisen die Gedanken des Coaches um den Vizemeister der zweiten Oberliga-Staffel. In der Erinnerungskiste muss Kernebeck nicht lange wühlen, schnell sind die Bilder aus der Vorsaison wieder vor Augen, als beide Teams noch direkte Klassenkonkurrenten waren. Einen Sieg verbuchte der TVB II, den anderen Salzgitter.

„Sie haben bereits vergangene Saison an der Relegation teilgenommen. Damals haben sie gegen Delmenhorst verloren, das wiederum danach gegen Oldenburg verloren hat. Sie spielen immer oben mit, aber nie ganz oben“, erzählt Kernebeck. In Erinnerung geblieben ist dem Badener Trainer kein bestimmter Spieler von Salzgitter, sondern die ganze Truppe. „Es gibt nicht die zwei herausragenden Spieler. Sie kommen wie wir über eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Eingeprägt hat sich bei Werner Kernebeck zudem, dass Salzgitter einen sehr sicheren Ball spielt. Entsprechend lautet seine Vorhersage für das Match: „Die Karten sind frei gemischt, die Chancen stehen 50:50. Die Mannschaft, die am Ende die wenigsten Fehler macht, wird gewinnen.“

Einen Vorteil seitens Salzgitters, das vor heimischer Kulisse antritt, sieht Kernebeck nicht. „Wir wissen damit umzugehen, auswärts zu spielen. Daher sehe ich es weder als Vorteil für Salzgitter, noch als Nachteil für uns.“

TV Baden III

Auch sein Trainer-Kollege Ole Seuberlich begibt sich mit seiner Mannschaft auf eine Auswärtsfahrt. Für den TV Baden III geht es nach Bohmte. Und auch der TVB III will die Klasse oben raus verlassen. Für ihn geht es in der Relegation um den Aufstieg aus der Landes- in die Verbandsliga. Badens Dritte darf teilnehmen, da sowohl der Tabellenzweite TSV Bierden als auch der Rangdritte Vareler TB auf ihren Startplatz verzichtet haben. „Es war ein knappes Rennen in der Meisterschaft. Wir sind froh, dass wir diese Chance doch noch bekommen. Jetzt wollen wir sie auch nutzen“, gibt Ole Seuberlich das klar formulierte Ziel aus.

Der erste Gegner des TVB III ist am Sonntag der gastgebende TV 01 Bohmte, seines Zeichens Tabellenzweiter der Landesliga-Staffel 1. Kontrahent Nummer eins ist für Seuberlich aber ein ebenso unbekannter, wie es der potenzielle zweite ist. Auf den Sieger der ersten Partie wartet der TuS Achsen-Strang, der die Saison in der Verbandsliga 1 auf dem siebten Platz abgeschlossen hat.

Für Seuberlich steht somit in doppelter Hinsicht ein entscheidendes Wochenende an. Der Spieler der Ersten will am liebsten den Zweitliga-Klassenerhalt und zugleich den Aufstieg mit der Dritten feiern. Wäre es zeitlich möglich – die Partien der Zweiten und Dritten starten lediglich mit einer Stunde Abstand –, wäre Seuberlich als Zuschauer auch bei der Kernebeck-Truppe dabei. Doch das Wichtigste ist: Am Ende sollen sie alle jubeln.