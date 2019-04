Philine Rupp steht bei den U17-Juniorinnen auf Platz vier der deutschen Rangliste. (Björn Hake)

„Ich konnte nichts“, erinnert sich die damals 13-jährige Philine Rupp noch ganz genau an ihre ersten Schlagversuche gegen einen Squash-Ball. „Ich wollte es einfach nur ausprobieren, als wir aus Brunsbüttel nach Etelsen gezogen sind und ich mir ein Hobby suchen wollte“, betont die heute 16-Jährige. Drei Jahre nach dem ersten Versuch ist die Spielerin des SC Achim/Baden zu einer der besten Jugendspielerin Deutschlands gereift.

Verantwortlich für die rasante und stets positive Entwicklung sind ihre Trainer Florian Schiffczyk und Tim Jäger, beides Spieler des Oberliga-Teams. „Ihr Talent war von Beginn an zu erkennen“, berichtet Schiffczyk. Nach der ersten mühsamen Schnupperstunde ging es schnell: Der erste eigene Schläger war zügig gekauft und die Erfolgserlebnisse stellten sich nach und nach fast von selbst ein, denn Rupps Talent und Ehrgeiz sind unumstritten. „Mir hat die Sportart von Beginn an Spaß gemacht, weil sie mir einfach alles abverlangt – Technik, Fitness und logisches Denken.“

Nach unendlich vielen Trainingseinheiten im Heimatverein und mit dem Landeskader feierte die Schülerin des Cato-Gymnasiums im vergangenen November ihren größten Erfolg: In Bremen kürte sie sich in der Altersklasse U17 nach vier souveränen Einzelsiegen zur Norddeutschen Meisterin. „Die ersten drei Spiele waren relativ locker, aber das Finale, das war ganz schön eng“, schmunzelt Rupp. Das packende Endspiel entschied die Etelserin gegen die Hamburgerin Lilly Düsterbeck mit 3:1-Sätzen für sich und bejubelte ihren ersten großen Coup in ihrem noch jungen Squash-Leben. Das könnte noch lange andauern und erfolgreich werden. „Wenn sie weiter dabei bleibt und nach dem Abitur nicht in ferne Länder zieht, könnte sie weitere große Erfolge feiern. Die Anlagen dazu hätte sie“, sagt Schiffczyk.

Deutsche Meisterschaften

Die nächste große Herausforderung hat Rupp bereits fest im Blick. Vom 5. bis 7. April steht für die gebürtige Brunsbüttelerin (Schleswig-Holstein) der Höhepunkt der Saison an: die Deutschen Meisterschaften in Hamburg. Als aktuelle Nummer vier der Deutschen U17-Rangliste und Titelträgerin des Nordens reist sie mit großen Ambitionen in die Hansestadt: „Dort möchte ich mindestens meinen Ranglistenplatz verteidigen“, blickt die Schülerin voraus.

In Hamburg trifft sie ausschließlich auf weibliche Teilnehmer, was im Squash eher selten der Fall ist. Normalerweise spielt die 16-Jährige während der Punktspielsaison größtenteils gegen Männer. „Das ist ganz normal, weil eben sehr wenige Mädchen Squash spielen“, erklärt Rupp. Ein Problem hat sie damit aber nicht – im Gegenteil. „Ich komme gut mit den anderen Jungs aus, auch bei den Herren bin ich voll integriert. Und wenn ich gegen die Männer gewinne, ist der Ärger bei ihnen schon sehr groß“, lacht Rupp.

Als einzige weibliche Spielerin fuhr die Nummer eins der niedersächsischen Jugendrangliste kürzlich mit dem Landeskader zu einem Turnier ins bayrische Zirndorf. Mit sieben Autos machte sich der Tross auf den sechsstündigen Weg zur Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft. Allein unter den ausnahmslos männlichen Spielern: Philine Rupp, die dort nach ordentlicher Leistung den fünften Platz belegte.

Finanzielle Zuschüsse für eine derart aufwendige Tour inklusive Hotel-Übernachtungen gibt es übrigens nicht. „Das bezahlen alles meine Eltern“, sagt die 16-Jährige, die nebenbei noch viele andere Hobbys ausübt. „In der Freizeit kümmere ich mich um unsere zwei Pferde. Außerdem turne und schwimme ich sehr gerne“. Den größten Erfolg hat sie jedoch eindeutig beim Squash.

Eine professionelle Karriere als Squash-Spielerin traue sie sich aber nicht zu. „Ich möchte demnächst erst einmal im Damenbereich mithalten und mein Abitur schaffen“, erklärt Rupp. Was die Schülerin nach dem Abitur machen möchte, weiß sie noch nicht wirklich. „Vielleicht Pilotin oder Tierärztin“, erwähnt sie unsicher. Im Cockpit könnte Philine Rupp dann auch im Job wieder ein Leben allein unter Männern blühen.