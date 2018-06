Bei der achten Auflage des Magic-TT-Cups soll es nicht bleiben, im kommenden Jahr soll Nummer neun folgen. (Björn Hake)

Oyten. Auch die mittlerweile achte Auflage des „Magic-TT-Cups“ in Oyten ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Nahezu 400 Teilnehmer fanden den Weg in die Sporthalle an der Stader Straße. „Damit sind wir mehr als zufrieden. Bei den hohen Temperaturen an einem Tischtennisturnier in der Halle teilzunehmen, ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit und spricht für die Veranstaltung“, freute sich Mitorganisator Thomas Mrotzeck.

Als am späten Abend der letzte Ball gespielt war, kannte der Jubel bei Martin Gluza keine Grenzen mehr. Nach zwei Final-Niederlagen in der Vergangenheit glückte im dritten Versuch nun der Titelgewinn. Der Mitfavorit vom TSV Lunestedt bezwang in der Hauptkonkurrenz der Herren A Daniel Kleinert (ASV Grünwettersbach) in vier Sätzen. Auf dem Weg ins Endspiel hatten sich beide Kontrahenten sehr souverän gezeigt. Hart zu kämpfen hatte Martin Gluza lediglich im Viertelfinale gegen den ehemaligen Hutberger Finn Oestmann, der mittlerweile für den TV Hude aufschlägt. Hier musste der fünfte Durchgang die Entscheidung bringen. Im Endspiel boten Gluza und Kleinert tolles Tischtennis. Kleinert entschied Durchgang eins für sich. Der etwas angeschlagene Gluza hatte sich ab dem zweiten Durchgang aber gut auf das Abwehrspiel seines Kontrahenten eingestellt und war fortan nicht mehr zu stoppen.

Durch den Sieg Gluzas hielt auch ein wenig Lokalkolorit Einzug ins Turnier des TV Oyten. Immerhin lebt der für den TSV Lunestedt aktive Martin Gluza immer noch in Oyten. Ansonsten waren heimische Akteure selten auf dem Treppchen zu finden. Ausnahmen gab es in der Junioren-Konkurrenz: Jonas Lohmann sicherte sich den Sieg im Einzel und im Doppel an der Seite von Oliver Hill (beide TSV Holtum Geest). Michael Itzen vom TV Sottrum kam im Einzel der Senioren S40 auf einen guten dritten Platz. Auch in einigen Doppelkonkurrenzen kamen heimische Spieler aufs Podest: Bei den Damen landete Karin Quandte (TSV Bierden) mit ihrer Partnerin Astrid Knirr (ATSV Sebaldsbrück) auf dem zweiten Platz. Jeweils Bronze gab es für Oytens Björn Drinkmann gemeinsam mit Jörg Meyer vom DJK SB Landshut (Herren C) und für Robby Huffnagel vom TB Uphusen gemeinsam mit Robby Popp vom TTC 1971 Gießen-Rödgen (Herren D).

Bereits am Sonnabend wurde der Damenwettbewerb ausgetragen. Im Modus „Jeder gegen jeden“ setzte sich Daniela Wördemann vom SV Herzebrock durch. Sie blieb in ihren sieben Partien ungeschlagen und gab lediglich drei Sätze ab. Auf Platz zwei folgte mit 6:1 Siegen Michelle Butzke (SG Findorff). „Der Damenwettbewerb war zwar quantitativ nicht übermäßig gut besetzt. In diesem Zusammenhang muss man allerdings feststellen, dass in allen Herrenkonkurrenzen auch Damen mitgespielt haben. Ausreißer nach oben war die Herren-D-Konkurrenz mit gleich 72 Startern“, berichtete Thomas Mrotzeck, der zum Abschluss ein positives Fazit zog: „Wir hatten keinerlei Ausfälle und sehr viele schöne und vor allem spannende Spiele erlebt. Gefühlt gab es in diesem Jahr deutlich mehr Fünfsatz-Begegnungen als in den Vorjahren“, stellte Mrotzeck zufrieden fest.

Angesprochen auf eine mögliche neunte Auflage des „Magic-TT-Cups“ im Jahr 2019 entgegnete er: „Aus heutiger Sicht wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Wir haben so ein tolles Team an Helfern, und Sponsoren, dazu die Unterstützung des Vereins und der Gemeinde – da sollte es auch im kommenden Jahr wieder klappen.“