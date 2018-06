Marko Preuß, Joachim Strobach und Dieter Kreuzer (von links) waren in Munster die dominante Staffel. (fr)

Munster. Ein Express ist meist schnell. Das hat sich jetzt auch in Munster beim Sprint-Traithlon gezeigt. Dort war der Aller-Express, eine Triathlon-Staffel um den Oytener Joachim Strobach, nicht zu bremsen. Strobach feierte mit Marko Preuß und Dieter Kreuzer einen überlegenen Sieg.

„Bis drei Tage vor dem dem Start war es gar nicht sicher, ob wir an den Start gehen können“, sagte Joachim Strobach. "Denn unser starker Läufer Moritz Schaller war kurzfristig wegen Verletzung ausgefallen. Es war sehr schwierig, einen guten Läufer zu gewinnen. Denn alle schnellen Läufer aus Verden waren wegen verschiedenen Schwierigkeiten ausgefallen." Daher nahm Strobach sein Telefon in die Hand und rief einen befreundeten Läufer aus Delmenhorst an: Dieter Kreuzer. "Er trat schon mehrmals in einem Delmenhorster Team in der Staffel an und hatte unserem Aller Express Konkurenz gemacht", meinte Strobach.

Mehrminütiger Vorsprung

Als erster Aller-Express-Athlet trat Joachim Strobach in Erscheinung. Er ging für das Team als Schwimmer an den Start. Eine Strecke von 500 Metern musste der Oytener absolvieren. Strobach hatte nach eigenen Angaben einen guten Tag. An der Wendeboje lag er auf Rang sechs. "Zurück ging es gegen den Wind mit entsprechenden Wellen. Aber kraftvoll zog ich durch und kam als Vierter aus dem Wasser", beschrieb Strobach seine Leistung. Danach stand Marko Preuß im Mittelpunkt des Geschehens. Er ging für den Express die 23 Kilometer lange Radstrecke an. Preuß führte das Feld lange Zeit alleine an, bis er von dem Einzelstarter Sören Schatz (Hannover 96) eingeholt wurde. Auf die anderen Staffeln hatte der Aller Express aber einen mehrminütigen Vorsprung.

Preuß übergab den Transponder schließlich an Kreuzer, der zum Abschluss des Triathlons fünf Kilometer laufen musste. "Er spulte routiniert und flott seinen Lauf ab und vergrößerte weiter den Vorsprung auf die anderen Staffeln. Er brauchte 18:43 Minuten für die fünf Kilometer", berichtete Joachim Strobach. Mit einer Zeit von 1:04:53 Stunde hatte der Aller Express fast sechs Minuten Vorsprung auf das zweitplatzierte Team, Open Cycling Soltau. "Somit haben wird unseren Vorjahressieg wiederholt und den großen Wanderpokal wieder mit nach Hause genommen", freute sich Joachim Strobach.