Grund zum Jubeln gab es beim TV Baden bisher genug. Die Folge: Das Team ist auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. (fotos: Björn Hake)

Baden. Es mag sicherlich Zweifler gegeben haben, ob es die richtige Entscheidung des TV Baden war, das Abenteuer 2. Bundesliga anzugehen. Nun ist die Hälfte der Saison absolviert, und die Kritiker dürften allesamt verstummt sein. Die Volleyballer aus dem Weserort haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie zu Recht den Platz in der Nordstaffel eingenommen haben. Den allerletzten Beweis erbrachte der TVB am Sonntag im letzten Spiel des Jahres, in dem der frühere Deutsche Meister Moerser SC nach fünf dramatischen Sätzen besiegt worden war (wir berichteten). Nach der Hälfte der 22 Saisonspiele steht Baden auf Rang neun und somit nicht auf einem Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt ist für das Team von Trainer Fabio Bartolone alles andere als utopisch.

Doch bei aller Euphorie, der Coach des Zweitliga-Neulings weiß genau, dass während der zweiten Saisonhälfte, die für den TVB am 13. Januar mit einem Heimspiel gegen Bocholt beginnt, noch sehr viel passieren kann. „Vor uns liegt noch ein sehr langer Weg. Aber wir sind in der 2. Bundesliga angekommen“, sagte Fabio Bartolone nach dem triumphalen Abschluss der Hinrunde. „Wir sind absolut im Soll. Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung genommen. Vor allem im Kopf. Ich kann bisher nur zufrieden sein.“

Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass es in der Tabelle der Nordstaffel sehr eng zugeht, meinte der italienische Übungsleiter, der vor der Saison von Badens Volleyball-Chef und jetzigem Manager Peter-Michael Sagajewski das Traineramt übernommen hatte. Als Tabellenneunter hat der TV Baden in den bisherigen elf Begegnungen zwölf Punkte eingesammelt, genauso viele hat der Zehnte VV Humann Essen auf dem Konto. Dahinter steht der USC Braunschweig mit neun Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz. Das Schlusslicht DJK Delbrück scheint mit drei Punkten schon ein wenig abgeschlagen zu sein.

Trainer sagt es poetisch

Auch wenn es noch viel zu früh ist, sich im Abstiegskampf zurückzulehnen – Bartolone glaubt fest an seine Mannschaft und daran, dass sie auch Mitte April über dem ominösen Strich steht. Dafür müsse sein Team weiterhin mit der Leidenschaft auftreten, die es bislang an den Tag gelegt hat. „Die Lücken, die zwischen uns und so vielen anderen Teams in dieser Liga bestehen, müssen wir mit unserem Herzen schließen“, formulierte es der TVB-Coach schon fast poetisch.

Mit viel Herz sind bislang alle Akteure des TV Baden aufgetreten. Einige Spieler stachen während der ersten Saisonhälfte aber doch mehr hervor. Zu dieser Riege gehört ohne jeden Zweifel Ole Sagajewski. Er hat mit seinem Team nicht nur zwölf Punkte eingeheimst, sondern persönlich auch noch acht Medaillen für die Auszeichnung des wertvollsten Spielers (MVP). Bei zwei von den insgesamt vier Siegen des Aufsteigers wurde Sagajewski die Goldmedaille verliehen, darüber hinaus durfte er sechs Silberplaketten in Empfang nehmen. Diese Auszeichnungen ehren den Leistungsträger zwar, sind für ihn aber auch zweitrangig. Schon mehrfach betonte er, dass der Teamerfolg im Vordergrund stehe.

Wie sein Trainer ist auch der Außenangreifer mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden. „Ich glaube, dass wir nicht viel mehr Punkte hätten erwarten dürfen“, meinte Ole Sagajewski. „Wir sind schließlich ein Neuling. Da geht es normalerweise erst einmal gegen den Abstieg.“ Die volle Punktzahl – also drei – holte der TV Baden gegen den VV Humann Essen und den USC Braunschweig. Hinzu kamen noch jeweils zwei Zähler aus den Fünfsatzerfolgen gegen Delbrück sowie Moers. Die zwei weiteren Punkte ergatterte der Aufsteiger gegen den SV Warnemünde und TuB Bocholt. Beide Matches verloren Sagajewski und Co. im Tiebreak. „Wir haben schon einige Topspiele abgeliefert und haben der Liga gezeigt, was wir können“, urteilte Badens Leistungsträger. In einem Bereich könne sich seine Mannschaft in der Rückrunde aber noch steigern. „Wir müssen noch konstanter werden. Aber wir können definitiv voller Mut ins neue Jahr gehen. Wir sind für die zweite Saisonhälfte gut gewappnet.“

Ein wichtiger Spieler in den Reihen des TVB ist auch Stefan Baum. Das zeigte sich unter anderem beim Coup gegen den Moerser SC. Der Kapitän war am verwandelten Matchball gegen den Traditionsklub beteiligt. „Das war der perfekte Abschluss einer guten Hinrunde. Dass wir jetzt zwölf Punkte haben, ist ein hervorragendes Resultat“, befand der Mannschaftsführer. „Mit solch einem Erfolg in die Pause zu gehen, ist phänomenal.“ Er und sein Team hätten während der Hinrunde eine Phase durchmachen müssen, um sich erst einmal an die Luft in der 2. Liga zu gewöhnen. Dass ihnen das mittlerweile geglückt ist, stellten die Badener beim Überraschungssieg gegen Moers unter Beweis. Nun darf zur kurzen Weihnachtspause mehr denn je vom Klassenerhalt geträumt werden.