Zwei Duelle, zwei Siege, zweimal souverän: Ulf Mettchen vom SC Achim-Baden. (Björn Hake)

Bassum. Es gibt diese Spieltage, aus denen gehen Sportler hervor und sind einfach ganz zufrieden, nicht überschwänglich erfreut oder euphorisiert, aber auch nicht enttäuscht oder niedergeschlagen, sondern einfach ganz zufrieden. Einen solchen Spieltag haben nun die Oberliga-Squasher des SC Achim-Baden erlebt. Am Ende stand in der Achimer Bilanz ein Sieg und ein verlorenes Unentschieden.

Der Doppelspieltag in Bassum startete für die SC-Squasher mit dem Duell gegen die Gastgeber, die Shooting Birds. Der amtierende Meister der Oberliga und derzeitige Tabellenfünfte empfing Achim-Baden aber nicht in Bestbesetzung. Mannschaftsführer Tim Jäger warnte dennoch davor, die Bassumer zu unterschätzen. Ulf Mettchen hatte sich diese Worte scheinbar zu Herzen genommen und besiegte seinen Widersacher problemlos in drei Sätzen. Anschließend hatte Lars Gerken mit Steven Williams einen namhaften Gegner vor der Brust. „Williams spielte mal in der Weltrangliste“, erzählte Jäger. Mittlerweile ist der Bassumer in der Klasse Ü60 geführt, weiß aber noch bestens, wie das Spiel funktioniert. „Er hat Lars gezeigt, wie groß der Court sein kann. Doch mit etwas mehr Geduld hätte Lars ihn vielleicht kriegen können“, vermutete Jäger. Doch dem war nicht so, weshalb Gerken mit 6:11, 9:11, 9:11 unterlag. Doch die Gäste schlugen zurück. Steffen Rohde spielte stark auf, stellte trotz jeweiliger Satzbälle gegen sich auf 2:0, musste dann zwar dennoch in den fünften Satz, behielt in diesem aber die Ruhe. Tim Jäger war es vorbehalten, die drei Punkte einzutüten. Das gelang ihm souverän mit 3:1.

Im zweiten Spiel wartete der noch ungeschlagene Tabellenführer SC Oldenburg. Zunächst traf Mettchen auf einen Nachwuchsakteur und spielte seine Routine aus – 3:1. Anschließend stand die Wiederholung Lars Gerken gegen Malte Zirkler an. „Deren Duell war bereits letztes mal sehr spannend und diesmal auch wieder. Leider fehlte Lars das nötige Glück“, berichtete Jäger über das 12:10, 5:11, 10:12 und 9:11 aus Sicht Gerkens. Anschließend stand wieder Rohde im Court, hatte aber im ersten Match viel Kraft gelassen, während sein Kontrahent nur so davor strotzte. „Der hat immer mit voller Kraft auf die Bälle gedroschen, das war nicht mehr feierlich“, erzählte Jäger. Rohde fand dagegen kein Konzept und unterlag glatt mit 0:3. Tim Jäger sicherte dann aber zumindest noch einen Punkt, indem er Oldenburgs Florian Folkerts mit 3:2 bezwang.

Damit konnte der SC Achim-Baden gut leben. „Alles gut, wir haben den dritten Platz verteidigt und können nun entspannt in den letzten Spieltag gehen“, resümierte Tim Jäger. Er war halt ganz einfach zufrieden.