Erzielte per Freistoß das Tor des Tages: Verdens Philipp Breves. (Björn Hake)

Rotenburg. Der Klassenerhalt war lange Zeit das Ziel des FC Verden 04 in dieser Saison der Fußball-Landesliga Lüneburg. Da nun ein Abstiegsplatz wegfällt, ist der FC schon längst gerettet. Dennoch wurde ein neues Ziel herausgegeben. Und diesem sind die Verdener nun mit dem 1:0 (0:0)-Sieg im Derby beim Rotenburger SV ein Stück nähergekommen.

Für die abschließenden Saisonspiele wurde bei den Domstädtern das Ziel ausgerufen, nicht auf einem Abstiegsplatz die Spielzeit zu beenden, auch wenn der 13. Rang nun ebenfalls zum Klassenerhalt genügt. Bedeutet: Verden will mindestens Zwölfter werden. Durch den Triumph in Rotenburg haben sie es auch selbst in der Hand. Mit etwas Glück ist sogar noch Platz zehn möglich.

„Schön, dass wir es geschafft haben, noch alles selbst erreichen zu können“, freute sich Nicolas Brunken, der zusammen mit Henning Breves das Team im Derby coachte. Chef-Trainer Frank Neubarth verweilt derzeit im Urlaub. Und die Verdener haben sich diese Ausgangslage laut Brunken auch verdient. „Wir waren gut, engagiert und diszipliniert. Jeder hat seine Aufgabe erfüllt, so wie wir es uns gewünscht hatten“, lobte Brunken. Die Aufgabe war: tief stehen, sich in der Defensive keine Fehler erlauben und auf die Chancen zu lauern. Dieser Matchplan wurde eingehalten und ging auf. In Halbzeit eins hatte dieser Matchplan, der auch vom RSV verfolgt wurde, jedoch einen chancenarmen Durchgang zur Folge.

Glück in der Schlussminute

Gelöst wurde das Spiel von den taktischen Zwängen erst in der 62. Minute. Verdens Philipp Breves trat zum Freistoß an, flankte in den Sechzehner und der Ball rauschte leicht abgefälscht durch – 1:0 für die Gäste. Nun war Rotenburg gefordert und Verden boten sich Räume. Genutzt wurden diese durch Konter über Jonas Austermann und Patrick Zimmermann. Beide vergaben jedoch die Entscheidung. In der Defensive zeigte sich der FCV aber konsequent und der RSV nicht sonderlich inspiriert. Die Folge: Rotenburg blieb laut Brunken ohne echte Torchance.

Und dennoch hätte es am Ende auch 1:1 stehen können. In der Schlussminute lieferte sich Katip Tavan an der Kante des eigenen Sechzehners ein Duell mit ein Rotenburger. Nach reichlich Körpereinsatz kam dieser zu Fall, ein Pfiff blieb jedoch aus. „Für mich war es kein Elfmeter, aber es haben auch schon Schiedsrichter so etwas gepfiffen“, gestand Brunken.

Danach war Schluss und nun kann der FC Verden 04 am Sonnabend vor heimischer Kulisse im letzten Saisonspiel gegen den TSV Gellersen doch noch sein gestecktes Saisonziel erreichen.