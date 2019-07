Keine Gruppe machte eine bessere Figur auf dem Pferd als die des amtierenden Deutschen Meisters RV Fredenbeck. (Fotos: Björn Hake)

Es ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger und auch ein bisschen leiser. Das gilt auch für das Niveau, doch die Freude in den Gesichtern ist mindestens ebenso groß. Die Rede ist von der Landesmeisterschaft Voltigieren, die in der Verdener Niedersachsenhalle ausgerichtet wurde.

Ein Nationenpreis und drei Deutsche Meisterschaften plus die vierte, die im kommenden Jahr folgen wird: In Verden ist man beinahe schon gewohnt, dass die 2000 Zuschauer fassende Halle proppenvoll ist. Das war bei der LM nicht der Fall, gerade mal ein Drittel der Halle wurde geöffnet und auch diese Plätze waren nicht restlos gefüllt.

Doch einen Vorgeschmack auf das Spektakel im kommenden Jahr gab die LM allemal. Und das galt vor allem für die sportliche Spitze. Denn mit der Gruppe Fredenbeck I und Viktor Brüsewitz waren bei der LM Athleten vertreten, die sicherlich auch bei der DM 2020 wieder ein Wörtchen mitreden wollen. Entsprechend galten Fredenbeck I und Viktor Brüsewitz natürlich auch als Favoriten bei den Gruppen- und Einzelvoltigierern. Und diese wurden ihrer Rolle vollkommen gerecht. Der amtierende Deutsche Meister von 2018 wurde auch Landesmeister. Und Viktor Brüsewitz gleich doppelt. Er schnappte sich sowohl den Titel im Einzel als auch mit der Gruppe, ist er doch auch Teil des Teams aus Fredenbeck. Somit lief alles wie erwartet, oder? „Na ja, nicht wie erwartet, sondern wie erhofft“, betonte Brüsewitz der erst Ende 2017 aus Hamburg nach Fredenbeck gewechselt war. „Es hat mich sehr gefreut, nach einigen Jahren mal wieder bei der Landesmeisterschaft starten zu können. Und cool, dass wir den Pott wieder mal nach Fredenbeck holen konnten.“

Als Vorzeichen für die DM im kommenden Jahr wollte er den Erfolg aber nicht werten. „Da denke ich noch nicht dran. Das ist noch zu lange hin und es stehen noch zu viele Dinge zuvor an. Ich habe hier auch erst erfahren, dass die Deutsche Meisterschaft wieder in Verden stattfindet. Aber ich freue mich schon darauf, es ist so ein bisschen nach Hause kommen, da wir quasi die Lokalmatadoren hier sind und es immer tolle Bedingungen sind.“

Die Bedingungen – die hohen Temperaturen mal ausgenommen – wurden auch von all den Teilnehmern gelobt. Auch die Stimmung war eine gute, auch wenn sie mit der DM nicht zu vergleichen ist. „Es ist ja in Anführungszeichen nur eine Landesmeisterschaft. Die Halle ist für eine LM nicht ausgelegt, daher haben wir die Halle auch abgetrennt, damit sich nicht alles verläuft. Aber damit haben wir die Messlatte schon ziemlich hochgelegt“, sagte Turnierleiterin Anika Heers. Auch insgesamt zog sie ein positives Fazit. „Fürs Wetter können wir nichts. Aber es gab keine schlimmen Stürze oder Verletzungen und die Stimmung war eine gute. Alle waren zufrieden. Daher war alles gut.“

Jedoch hatten sich bereits nach dem ersten Turniertag einige Mannschaften und Voltigierer von der Landesmeisterschaft verabschiedet und waren an Tag zwei nicht mehr zugegen. Das galt unter anderem für das Team Timeloh-Hof vom RFV Dachtmissen. Nach dem ersten von zwei Prüfungen lag die Gruppe (Endnote 7,114) noch sicher auf Silberkurs hinter Fredenbeck (8,308) und vor Grevelau (6,510). „Eine Voltigiererin hatte am Sonntag eine Prüfung“, erklärte Heers. Durch den Verzicht von Timeloh-Hof war die Silber-Bahn frei für Grevelau und Hohenhameln I durfte sich über Bronze freuen.

Bei den Doppelvoltigierern wurden die Medaillen ähnlich vergeben. Nach Prüfung eins lag das Duo Gisa Sternberg/Linda Otten vom RC Tempo Ritterhude mit der Endnote 7,343 auf Kurs Vizelandesmeisterschaft knapp hinter Diana Schwierz und Annika Brescher vom VoV Pegasus Garbsen (7,523). Am Sonntag waren die Ritterhuderinnen jedoch nicht mehr an den Start gegangen. Somit durften sich Svantje Kramer und Maggy Putjenter (RV Sudwalde) am Ende über Platz zwei und Carolin Depping und Enna Schubert (RVoClub Wedemark) über Rang drei freuen. Bei den Junioren-Teams wurden lediglich zwei Medaillen vergeben: Gold ging an Fredenbeck I und Silber an Hohenhameln Juniors. Im Einzel der Nachwuchsvoltigierer ging Platz eins an Nina Wittenhorst (RFV Hohenhameln), Silber holte Salome Trampler (RV Hubertus Schloß Ricklingen) und Bronze Henriette Schramm (RFV Hohenhameln).

Weitere Informationen

et lit molorae stionsed ut illenti ar