Achim/Badens Daniel Hoppe und Jeldrik Buhrdorf (rechts) zeigten gegen den TSV Daverden II vollen Einsatz. Mit zwei Punkten fuhren aber Jan-Malte und Jodat die Gäste nach Hause. (Michael Galian)

Achim. Was gehört zu einem guten Derby dazu? Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, ein gutes Niveau sowie ein Spielverlauf, der bis zum Ende spannend bleibt. All das hatte das Derby der Handball-Landesklasse zwischen der SG Achim/Baden III und dem TSV Daverden II zu bieten. Letztendlich durften die Daverdener feiern, sie waren die Glücklicheren an diesem Spieltag – 30:28 (14:14)-Auswärtssieg.

Den besseren Start hatten dabei die Achimer hingelegt und gingen mit 3:1 (3.) in Front. Doch Daverden egalisierte dieses Ergebnis schnell und somit waren sich SG-Akteur Tim Borm und TSV-Coach Gerd Meyer zur Pause einig. Beide hatten eine ausgeglichene Halbzeit gesehen und bezeichneten das Zwischenergebnis als völlig gerechtes. „Es hatte alles, was ein Derby brauchte, eine gesunde Härte und es war spannend“, betonte Tim Borm. Sein Team sollte jedoch in Halbzeit zwei den etwas schlechteren Start erwischen und geriet immer wieder ins Hintertreffen. Zunächst jedoch nicht entscheidend, was sich aber gegen Mitte des zweiten Durchgangs ändern sollte. Achim leistete sich zu viele Fehlwürfe und ließ unter anderem auch vier Siebenmeter ungenutzt. Daverden hingegen glückten nun die Spielzüge, die in den vorherigen Partien immer gescheitert waren. Die Folge: Daverden II führte 25:21 (48.) und 27:23 (52.).

„Am Ende sind wir aber wieder nervös geworden, da wir die letzten Spiele zum Schluss verloren hatten“, betonte Gerd Meyer. Entsprechend wurde es nochmals spannend: Achim/Baden kam auf 28:29 heran (59.) und hatte wenig später die Chance zum Ausgleich. Unter Bedrängnis fing Jeldrik Buhrdorf einen Pass jedoch nicht, sondern bekam ihn auf die Füße. Somit war die Partie entschieden und Benjamin Degener konnte den Schlusspunkt mit dem 28:30 setzen. „Das war sehr wichtig, denn mit 0:6 Punkten stellt sich eine gewisse Automatik ein und es wird immer schwieriger“, atmete Meyer erleichtert durch nach dem ersten Saisonsieg.