Tamado-Trainer Marc Borna bereitet seinen Schützling Marcel Hein (rechts) auf die Weltmeisterschaft in Athen vor, damit dieser dort seine Ziele erreicht. (Björn Hake)

Achim. Die Zahl drei genießt einen besonderen Ruf. Gemeinhin wird sie mit etwas Positivem verbunden. Das trifft auch auf den Kickboxer Marcel Hein zu. In diesem Jahr wird der Kämpfer von Tamado Achim zum dritten Mal in seiner Laufbahn an den Weltmeisterschaften der World Kickboxing and Karate Union (WKU) teilnehmen. Im Jahr 2015 startete Hein, der in Rotenburg lebt, in Spanien, zwei Jahre später ging es nach Irland. Dieses Mal endet seine Reise wieder in Südeuropa. Athen ist der Austragungsort der WM 2018. Und bei den diesjährigen Titelkämpfen wird dem Tamado-Kämpfer eine besondere Ehre zuteil.

Wenn sich die deutsche Delegation Ende Oktober auf den Weg nach Griechenland macht, wird Marcel Hein die Reise in einer besonderen Rolle antreten. „Denn ich bin vor Kurzem zum Mannschaftskapitän gewählt worden“, sagt Marcel Hein voller Freude – und mit unüberhörbarem Stolz in seiner Stimme. „Das ist natürlich eine ganz besondere Ehre für mich. Allerdings habe ich als Kapitän auch eine andere Verantwortung zu tragen.“ Unter anderem nehme er als Mannschaftsführer die Rolle des Unterstützers für die Bundestrainer ein, erklärt der Kickboxer.

Marcel Hein kann sich noch genau an den Moment erinnern, als er nach dem jüngsten nationalen Kaderlehrgang zum Kapitän der deutschen WM-Mannschaft ernannt worden ist. „Als mein Name aufgerufen wurde, brauchte ich erst einmal ein paar Sekunden, um zu realisieren, warum er genannt worden ist“, erzählt er. Von seinen Teamkollegen sei ihm in diesen Moment gesagt worden, dass er ein ziemlich erstauntes Gesicht gemacht habe. „Denn ich habe niemals damit gerechnet, dass mir diese Ehre zuteilwird“, sagt Hein.

Die Ernennung zum Kapitän ist aber nicht die einzige Herausforderung für den Tamado-Kämpfer. Denn er wird außerdem mit der deutschen Mannschaft im Team-Wettbewerb antreten. „Dieser Wettkampf ist ein echter Höhepunkt bei der Weltmeisterschaft. Da ist richtig Stimmung in der Halle. Sie brennt dann quasi“, beschreibt Marcel Hein die Atmosphäre. „Zudem lastet im Team-Wettbewerb noch mehr Druck auf den Schultern.“ Denn eine Niederlage eines Kämpfers könnte immer entscheidend sein. „Jede Mannschaft tritt mit fünf Kämpfern an. Welches Team zuerst drei Duelle für sich entscheidet, erreicht die nächste Runde“, sagt Hein über den Modus. Unter einem gewissen Druck geht die deutsche Mannschaft auch deshalb an den Start, weil sie laut Hein in Griechenland Titelverteidiger ist.

Doch nicht nur dem Team-Wettbewerb wird sich der Tamdo-Kämpfer stellen. Im Einzel geht er ebenso an den Start. Und auch in diesem Wettkampf gibt es für Hein etwas zu verteidigen. Im Vorjahr schnappte er sich im irischen Killarney in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm die Bronzemedaille. „Ich denke, dass meine Medaillenchancen in diesem Jahr so gut sind wie im vorigen Jahr auch“, gibt sich der Rotenburger zuversichtlich.

Jetzt bleiben Hein noch knapp vier Monate, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. In Achim wird er dabei von den beiden Tamado-Trainern Marc Bonar und Torsten Hass betreut. Auf dem Vorbereitungsplan stehen für Hein darüber hinaus die World Martial Arts Games in Schwäbisch Gmünd Ende August. „Das ist für mich das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft und ein echter Härtetest“, sagt der Kampfsportler.

Wenn er sich nach dem harten und intensiven Training auf den Weg nach Südeuropa begibt, hat Marcel Hein klare Ziele vor Augen. Er will in Athen das Maximale erreichen. Sprich: Mit dem Team soll die Titelverteidigung gelingen und im Einzel will Hein ebenfalls möglichst weit vorne im Klassement landen. Für den Kickboxer steht daher fest: „Ich fahre nicht nach Athen, um dort leckeres Gyros zu essen.“ Er möchte für sich das Beste erreichen, was in Griechenland möglich ist. Wichtig sei ihm aber auch ein anderer Aspekt: „Ich möchte auf jeden Fall gesund zur Weltmeisterschaft fahren und auch gesund wieder nach Hause kommen.“