Lasse Müffelmann wird immer wichtiger für den TSV Etelsen. Dieser Fortschritt hängt auch mit seinem Training in Osnabrück zusammen. (Björn Hake)

Der VfL Osnabrück ist deutschlandweit bekannt. Durch aufregende Pokalschlachten und viele Jahre in der 2. Bundesliga hat es der Klub aus Niedersachsen in das Gedächtnis der meisten Fußballinteressierten des Landes geschafft. Auch aktuell sind die Profis von der Bremer Brücke wieder dabei, ein neues Erfolgskapitel zu schreiben: So grüßen die Lila-Weißen derzeit von der Spitze der 3. Liga. An diesem Geschehen ist momentan auch ein Fußballer vom Bezirksligisten TSV Etelsen nah dran. Die Rede ist von Lasse Müffelmann: Der 18-Jährige begegnet zurzeit wöchentlich dem Team von Trainer Daniel Thioune, hat er doch das Glück, als Trainingsgast bei der Osnabrücker A-Jugend mitmischen zu dürfen. Die Treffen mit den Profis, sagt Müffelmann, nimmt er nicht als selbstverständlich wahr. „Das ist schon ein komischer Moment. Man sieht sie im Stadion oder in der Sportschau im Fernsehen. Immer mal wieder parallel mit ihnen zu trainieren, ist schon ein gutes Gefühl. Da merkt man, dass man weiter als gedacht ist“, beschreibt der Verdener.

Einsätze für den VfL möglich

Nun werden sich die meisten fragen: Wie kommt es, dass ein Etelser Fußballer beim Drittliga-Nachwuchs mittrainiert? „Im Oktober habe ich ein Jura-Studium in Osnabrück begonnen. An den Tagen, an denen ich dort bin, wollte ich irgendwo mitspielen. Und dann hat mich Jan Sievers, mein Ex-Trainer in Verden und ehemaliger Spieler beim VfL, dorthin vermittelt“, skizziert Müffelmann seinen Weg zum A-Junioren-Bundesligisten. Über seine Anwesenheit ist Osnabrücks Coach Marco Tredup dankbar. Aufgrund der Verletzungsmisere ist er als Trainingsgast beim aktuell punktlosen Schlusslicht von Anfang an herzlich willkommen gewesen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Müffelmann sogar noch Einsätze beim Tredup-Team verzeichnen wird. „Das ist noch nicht klar, mal gucken. Ich bin offen für alles und werde alles mitnehmen, was ich kriegen kann“, berichtet der Mittelfeldmann, der in dieser Saison noch als A-Junioren-Spieler aktiv sein dürfte.

In Osnabrück helfen ihm auch die Erfahrungen, die er in Etelsen sammeln durfte. Vor der Spielzeit entschied er sich, eine Saison früher in den Herren-Fußball vorzurücken. Das erleichtert ihm nun die Herausforderung, in Osnabrück mitzuhalten. Denn an der Bremer Brücke herrsche ein unglaublich hohes Niveau, wie Müffelmann sagt. „Das Spiel ist viel schneller und viel konstanter. Da sitzt jeder Ball, jede Annahme. Viermal die Woche geben alle im Training unter Top-Bedingungen volle Power“, erzählt er. Schon nach ein paar Trainingseinheiten im Oktober verzeichnete er auch deutliche Fortschritte. Das hänge auch mit der Arbeit des Trainers zusammen. „Der Fokus liegt extrem auf der Weiterentwicklung“, berichtet Müffelmann.

Sein Trainer in Etelsen, Gerd Buttgereit, begrüßt seine Integration beim VfL. „Es wäre doch vermessen, zu sagen, bei mir lernt er am meisten. In Osnabrück ist er umgeben von Trainern, die das über Jahre machen. Das hilft ihm weiter, davon können wir in Etelsen auch nur profitieren. Ich sehe das als Vorteil“, betont Buttgereit. Zuletzt hatte Müffelmann auch entscheidenden Einfluss auf das Spiel des Bezirksliga-Aufstiegskandidaten. Beispielsweise bereitete er im Spitzenspiel gegen Hambergen den Treffer zum 3:3 mit einer maßgenauen Flanke vor, im Derby in Langwedel brachte er den TSV mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. „Es ist schon so, dass man sich mehr traut und durch die vielen Trainingseinheiten in der Woche mehr Routine hat“, begründet Müffelmann.

Es ist jetzt aber auch nicht der Fall, dass Buttgereit seinen Jungspund nur am Wochenende sieht. Müffelmann wechselt sich ab, trainiert mal in Osnabrück, mal in Etelsen. Sein Leistungsmaximum ist dabei noch nicht erreicht. „Ich war in dieser Saison fast nie mit mir zufrieden“, gibt er sich selbstkritisch. Immerhin seien dem ehrgeizigen 18-Jährigen in den vergangenen Jahren im technischen Bereich große Fortschritte gelungen. Buttgereit, der ihn als ruhigen Menschen kennt, schätzt an ihm sein Spielverständnis. Daneben zeichnen Müffelmann auch seine „unheimlichen Qualitäten im Schnelligkeitsbereich aus“, meint Etelsens Coach. Er traue es seinem Spieler auch durchaus zu, einen Sprung nach oben zu machen – und würde es sogar begrüßen. „Ich sehe ihn gerne in Etelsen. Aber ganz ehrlich: Wenn er durch seine Erfahrung in Osnabrück nun eine Richtung einschlägt, die andere Türen aufschlägt, dann würde ich das total unterstützen und mich für ihn freuen“, sagt Buttgereit.

Neues Vorbild

Für den jungen Mittelfeldspieler, der bereits einmal bei Holstein Kiel in der Jugend mittrainierte, könnte es im Leben momentan jedenfalls kaum besser laufen. „Es geht alles ziemlich schnell und im letzten halben Jahr hat sich ziemlich viel positiv verändert: Auf allen Ebenen geht es vorwärts“, freut sich Müffelmann. Verändert hat sich übrigens auch sein Vorbild: Nun schaut er nicht mehr zum Ex-Bayern- und aktuellen FC Southampton-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg hinauf, sondern bezeichnet Real Madrid-Star Gareth Bale als sein neues Idol. „Er hat einen ähnlichen Spielstil, kommt wie ich über seine Laufstärke und seine Schnelligkeit. Außerdem kann ich mich mit seiner Persönlichkeit identifizieren“, beschreibt der Schlossparkkicker.

Es spricht für sein Selbstbewusstsein, dass er sich mit solch einem Spitzenfußballer beschäftigt. Man merkt, es läuft bei Lasse Müffelmann.