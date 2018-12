Schon von 2010 bis 2014 als Erfolgsduo bekannt: Anika Müller (links) und Claudia Benke. Bei ihrem Comeback in Darmstadt zeigten die beiden, dass sie auch vier Jahre später immer noch ein gutes Team bilden. (Björn Hake)

Darmstadt. Anika Müller und Claudia Benke haben ein anstrengendes Wochenende hinter sich gebracht. Weil es der Spielplan so wollte, musste das Radpolo-Duo des RV Etelsen in der Gruppe 5 im Viertelfinale des Deutschlandpokals antreten – also in der Gruppe, die im fast 500 Kilometer entfernten Darmstadt ausgespielt worden war. Es war ein hoher Aufwand, der sich aber auszahlte. Der RVE gewann alle vier Spiele, qualifizierte sich damit für das Halbfinale am 9. Februar. Wenn möglich, soll dort noch nicht Schluss sein. „Wir wollen ins Finale“, sagte Müller.

Zum Spaß seien sie auch nicht nach Darmstadt gefahren. „Wir haben das ernst genommen und uns nicht in den Zweikämpfen geschont“, meinte Müller. Es sollte dazu führen, dass die Etelserinnen durch die Gruppe marschierten. In vier Partien gelangen dem RVE sage und schreibe 38 Tore: eine starke Bilanz. Dass es so kommen könnte, war schon nach den Anfangsminuten im ersten Spiel gegen den VC Darmstadt zu erahnen. „Das ist eine junge und schnelle Mannschaft. Wir haben aber schnell mit 3:0 geführt, dadurch war unsere Nervosität weg“, erzählte sie. Am Ende sollten sich die Etelserinnen beim Auftakt des Viertelfinales mit 6:2 durchsetzen.

In den drei darauffolgenden Spielen ließen die beiden nicht nach. Die zweite Begegnung gestaltete der RVE sogar besonders erfolgreich: Gegen den RSV Kostheim III schaffte das Etelser Duo mit einem 13:3 den höchsten Tagessieg. „Da merkte man den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga. Das ist auch gut so“, sagte Müller. Die Souveränität des RVE hielt auch bis zum Schluss. Obwohl Müller und Benke in der dritten Begegnung gegen den RMC Stein einen kleinen Fehlstart hinlegten, änderte sich nichts an der Etelser Dominanz. Das 0:2 drehte der Radpolo-Bundesligist in ein 8:5 – dritter Sieg im dritten Spiel. In dieser Partie wählte Müller eine geschickte Taktik. Ihr Plan, die junge Christina Undheim unter Druck zu setzen, funktionierte. „Ich spiele Radpolo schon ein paar Jahre. Da kann ich meinen Bonus ausspielen“, berichtete Müller. Die erfahrene Monika Mlady konnte es nicht rausreißen. „Alleine kann man nur schwer gewinnen. Sie hat wahllos geschossen“, sagte Müller. Und auch der RSV Kostheim I hatte dem RVE wenig entgegenzusetzen. Das abschließende Spiel des Tages gewann Etelsen mit 11:4. Trotz eines zuvor unregelmäßigen Trainingsbetriebes sind die beiden somit ohne einen einzigen Punktverlust geblieben. Besser hätte das Comeback von Müller und Benke, die schon von 2010 bis 2014 als erfolgreiches Duo agierten, nicht verlaufen können.

Bundesliga-Start am 19. Januar

„Wir haben gedacht, wir kriegen das konditionell nicht bis zum Ende hin. Das war aber kein Problem“, freute sich Müller. Das Zusammenspiel mit Benke, die wieder für Viola Prahl im Team ist, lobte sie dabei in den höchsten Tönen. „Es hat sich so angefühlt, als wäre Claudia nicht gewesen. Das hat erstaunlich gut funktioniert“, beschrieb Müller. Für die beiden wird es am 19. Januar weitergehen. Dann startet die neue Saison der Bundesliga.