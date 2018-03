Oftmals setzten sich die Uphuser, wie hier Thomas Mennicke (blaues Trikot), gegen Cloppenburg durch – jedoch nicht in den entscheidenden Situationen. (Sebi Berens)

"Wir waren nicht zwingend genug in der Offensive und in der Defensive wurden unsere Fehler direkt bestraft". Dieses Zitat von Fabrizio Muzzicato, dem Trainer des TB Uphusen, ist ein altes und zugleich auch ein neues. Denn 2017 sprach der Coach des Fußball-Oberligisten oftmals davon, dass seine Mannschaft eine gute Partie absolviert hatte, aber eben diese zwei Probleme die Punkte gekostet hätten. Und so sprach der Trainer auch am Sonnabend nach der 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen den BV Cloppenburg, der auch noch ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt ist.

"Es war ähnlich wie so oft in der Hinrunde, die selbe Art von Spiel. Wir sind bestimmend, aber die nötige Entschlossenheit beim letzten Ball fehlt. Die letzte Szene ist exemplarisch dafür", kommentierte Muzzicato wenige Minuten nach Abpfiff. Wenige Sekunden nach Abpfiff lag Stefan Denker noch mit den Händen vor dem Kopf auf dem Rasen, genauer gesagt im Sechzehner der Cloppenburger. Es liefen die letzten Sekunden der Partie: Die Gäste klären nach Ecke Uphusen ungenügend, Thomas Celik kommt an den Ball und flankt ihn an den Fünfmeterraum, wo Stefan Denker plötzlich mutterseelenallein zum Flugkopfball kommt. Doch er lenkt ihn nicht in die richtige Bahn, der Ball trudelt knapp am Pfosten vorbei – Abpfiff. "Das ist das Pech der Mannschaft, die da unten drinsteht", haderte Uphusens Kapitän Ole Laabs.

Der Mannschaftsführer und der Trainer waren sich einig: Es war eine unnötige Heimniederlage. Nach anfänglichem Abtasten waren es die Gastgeber, die die ersten Akzente im Angriff setzten. Doch bereits da wurde sichtbar, in welcher Tabellenregion sich der TB Uphusen aufhält. Ein direkter Freistoß von Sebastian Kurkiewicz und ein TBU-Kopfball landeten nicht im Tor, sondern an der Latte – Pech. Und mich Pech ging es nach 27 Minuten weiter. Cloppenburgs Loth-Benny Boungou nahm aus gut 25-Meter-Torentfernung den Ball mit der Brust an und vollendete sehenswert per Drehschuss direkt ins linke untere Eck des Uphuser Gehäuses – ein Tor der Marke Sonntagsschuss. "Ich behaupte mal, den trifft er von 20 Versuchen so nicht wieder, heute aber schon", haderte Laabs mit dem Glück der anderen und dem Pech der seinen.

Im Anschluss drehte sich aber kurzzeitig das Spielchen mit dem Glück und dem Pech. Cloppenburgs Derrick Ampofo durfte nämlich aufgrund des Uphuser Querbalkens nicht jubeln (30.). Das durfte dafür acht Minuten später Yannis Becker, der nach Ecke von Thomas Celik im Sechzehner bedient wurde und den Ausgleich erzielte. Doch die Freude wehrte nicht lange. In Minute 42 wurde zunächst ein verheißungsvoller Angriff der Platzherren aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung abgepfiffen. Wenige Sekunden später wurde Loth-Benny Boungou auf der Gegenseite nicht zurückgepfiffen. Boungou stand ebenfalls in abseitsverdächtiger Position, der Linienrichter war jedoch nicht auf der Höhe des Stürmers. Somit lief die Szene weiter: An der Torauslinie ließ der Cloppenburger Kerem Sahan alt aussehen und passte an den ersten Pfosten, wo Ampofo zur Stelle war – 2:1 (43.). "Wir stellen uns zweimal dumm an und kriegen dadurch auch gleich zwei Tore", haderte Muzzicato.

Die zweite Halbzeit war so ziemlich das Ebenbild der ersten. Der TBU bestimmte das Spiel, der BVC überließ den Gastgebern das Feld, zog sich tief zurück in die eigene Hälfte und lauerte auf Konter. Das Einzige, was anders war: Keine der beiden Mannschaften durfte nochmals einen Treffer bejubeln. Somit blieb es beim bitteren 1:2 aus Sicht der Arenkampkicker und der bitteren Erkenntnis von Fabrizio Muzzicato: "Die ganzen Freundschaftsspiele waren alle nett und toll, aber im Liga-Alltag haben wir jetzt drei Spiele gehabt und zweimal es nicht auf den Platz bekommen. In den Tests waren wir eiskalt, nun läuft der Ball nicht mehr so flüssig und wir sind zu zögerlich."