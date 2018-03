Egal ob Matsch... (Björn Hake)

Landkreis Verden. Wasser, Schnee, Frost, Tau – Umweltfaktoren, die Fußballplätzen mächtig zusetzen. Das war, ist und bleibt auch so. Bedeutet: Es hagelt weiterhin Spielabsagen in sämtlichen Ligen. So am vergangenen Wochenende, so auch an diesem. Die Spiele des TSV Etelsen, des TSV Ottersberg, des MTV Riede und des TV Oyten sind bereits gecancelt. Von den Partien SV Vorwärts Hülsen gegen FSV Langwedel-Völkersen und TSV Bassen gegen FC Worpswede wird dies noch erwartet.

Doch das Problem der Fußballer geht über die reinen Spielabsagen hinaus. Denn der Trainingsbetrieb ist ebenfalls nicht möglich, zumindest nur eingeschränkt. Trainer machen sich in diesen Zeiten immer Gedanken über alternative Einheiten. Sonderlich lange müssen diese Gedankenspiele auch nicht geführt werden, denn beim Fußball sind bekanntlich mehrere Faktoren entscheidend. Einer sorgt aber für Diskussionen.

...oder Wasser – alle Umweltfaktoren führen regelmäßig zu Absagen von Fußballspielen auf Rasenplätzen. Dann sind Alternativen gefragt. (Tobias Dohr)

Laufeinheiten: Der Fitnesszustand der einzelnen Akteure bestimmt oftmals den Ausgang eines Spiels. Dementsprechend wird in der Vorbereitung reichlich Kondition gebolzt. Diverse Runden auf der Tartanbahn um den geliebten Rasenplatz herum, auf den Wegen der hiesigen Ortschaften am heimischen Supermarkt vorbei oder querfeldein beim berühmt-berüchtigten Waldlauf. Alle Fußballer kennen diese Einheiten, lieben tun sie zwar die wenigsten, doch bringen sie einen in Sachen Fitnesszustand voran. Aber irgendwann wird es zu viel des Guten, irgendwann hängen auch den lauffreudigsten Fußballern die Laufeinheiten zum Hals heraus. „Irgendwann wollen sie auch wieder einen Ball am Fuß haben, es sind ja auch keine Marathonläufer“, spricht Jan Fitschen aus Erfahrung. Der Coach des TSV Ottersberg steht mit seinen Mannen vor dem gleichen Problem – bisher standen neben vereinzelten Testspielen fast nur Laufeinheiten auf dem Programm. Wirkliches Fußball-Training sei halt nicht möglich. Laufen gehört zwar zum Fußball dazu, kann aber auf Dauer doch etwas eintönig und öde werden. Das weiß auch Langwedels Dariusz Sztorc: „Meine Spieler können die Strecke von Langwedel nach Achim beinahe mit verbundenen Augen laufen.“

Halle: Beliebt, aber eigentlich doch unbeliebt. Das trifft auf Fußball in der Halle zu. In der Regel lassen Trainer ihre Akteure ungern unter geschlossenem Dach auf den Linoleumböden antreten. Immer wieder wird das Verletzungsrisiko betont. Doch im Winter, soll denn der Ball überhaupt mal rollen, ist es eine der wenigen Alternativen. Dementsprechend taucht bei diversen Mannschaften auf dem Wintertrainingsplan der Punkt Hallentraining oder Soccerhalle auf. Manche lieben es, manche hassen es.

Fitnessstudio: Ebenso häufig wie das Hallentraining wird von den Coaches der hiesigen Mannschaften auch das Fitnessstudio in Sachen Rasenplatz-Alternative genannt. Der Grund befindet sich im Namen: Fitness. Zu diesem Punkt kommt noch Kraft hinzu. Alles schön und gut, aber mit dem Fußball wird auch bei dieser Alternative eher weniger hantiert.

Schwimmbad: Im Grunde siehe Fitnessstudio. Denn die Trainer, die ihre Mannschaft in die Schwimmbäder der Umgebung bitten, haben tendenziell die gleiche Absicht. Auch beim Aqua-Fit, Aqua-Cross, Aqua-Spinning et cetera geht es im Grunde um Fitness. Dennoch ist dies eine beliebte Alternative, weil sie eben mit dem Element Wasser alternativ ist. „Aber man kommt mit Hallentraining, Fitnessstudio und Aqua-Training nicht in den Rhythmus“, betont Hülsens Coach Ziad Leilo.

Xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (Björn Hake)

Kunstrasen gleich

Wettbewerbsverzerrung?

Das geht auf einem Kunstrasen hingegen deutlich besser. Über diesen „Luxus“ verfügen die wenigsten, der FC Verden 04 und der TV Oyten aber schon. Daher betitelt TVO-Coach Axel Sammrey deren künstliches Terrain auch als „Segen“. Auch Verdens Sascha Lindhorst weiß um die Vorteile: „Dadurch kann man die vielen Spiele unter der Woche umgehen.“ Englische Wochen dürften für die Verdener und Oytener eher ein Fremdwort bleiben, für viele andere jedoch nicht.

In puncto Training auf Kunstrasen können da ein paar mithalten. Der TSV Bassen absolviert seine Einheiten in Oyten, die Laufschuhe durften bisher zu Hause bleiben. Ebenso der TB Uphusen, der in Hemelingen oder Brinkum trainiert. Der MTV Riede und der FSV Langwedel-Völkersen kommen nur ab und an in den Genuss. Gleiches gilt für den TSV Etelsen. Halle, Fitnessstudio, Kunstrasen – von allem ein bisschen.

Doch ist das gerecht? Dass die Tabelle die jeweilige Lage in den Ligen verzerrt, ist eindeutig. Doch wie sieht es in puncto Kunstrasen aus? „Ganz gerecht ist das aufgrund der ungleichen Bedingungen nicht“, findet Uwe Bischoff, Coach des TSV Bassen. Warum trägt der TSV seine Spiele dann nicht ebenfalls auf dem Oytener Kunstrasen aus? „Unsere Zuschauer wollen die Mannschaft in Bassen sehen, nicht in Oyten.“ Ähnlich sieht es Ziad Leilo: „Das ist ein 100-prozentiger Vorteil. Das sieht man den Mannschaften auch an, wenn sie auf Kunstrasen spielen und trainieren können. Ich bin froh, dass wir gegen Oyten und Verden erst später spielen.“ Riedes Stephan Hotzan sagt: „Alle sind auf einem Level, außer Verden und Oyten.“

Doch sie alle wollen nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen, lediglich von einem Vorteil oder eben Nachteil. „Das ist ein sehr großer Nachteil, wenn man keinen Kunstrasen hat. Ich kann ja derzeit nur davon träumen, Lauf- und Passwege zu trainieren“, bemängelt Langwedels Sztorc. Etelsens Coach Andreas Preßel gibt noch zu bedenken: „Bei den Temperaturen ist es egal, da ist es eh wie Schlittschuhlaufen.“

Preßel selbst macht sich über Vor- und Nachteile wenig Gedanken, vielmehr darum, wann er endlich sein erstes Pflichtspiel mit den Schlossparkkickern bestreiten darf – im November 2017 wurde er als Coach präsentiert. Seine Aussage dazu dürfte auch die Meinung seiner Trainerkollegen und aller Fußballspieler der Region zum allgemeinen Warten auf den Punkt bringen: „Langsam nervt es.“