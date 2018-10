Badens Volleyballer um Ole Seuberlich mussten sich nur Schüttorf beugen. (Hake)

Oldenburg. Fabio Bartolone machte einen äußerst entspannten Eindruck. Ja, mit dem Ergebnis sei er zufrieden, meinte der Trainer der Zweitliga-Volleyballer des TV Baden nach der Endrunde des Nordwestdeutschen Pokals, die seine Mannschaft letztlich als Zweiter abschloss. Lediglich der FC Schüttorf 09 war – wie schon am vorherigen Wochenende in der Liga – eine Nummer zu groß für den TVB.

Ein Satzgewinn hätte im finalen Spiel gegen den Klassenkonkurrenten gereicht, um den Pokal nach Baden zu holen. Doch das Bartolone-Team unterlag Schüttorf mit 0:2 (22:25, 14:25). Nachdem der erste Durchgang noch eine recht knappe Angelegenheit gewesen war, konnten die Badener im zweiten Satz nicht mehr mithalten. „Am Ende war die Kraft weg“, meinte Bartolone und machte dabei keinen allzu enttäuschten Eindruck. Dafür waren die Leistungen seiner Schützlinge in den anderen drei Partien einfach zu gut. Gegen die SVG Lüneburg II (25:17, 25:23), den TSV Buxtehude-Altkloster (25:14, 25:11) und den gastgebenden Oldenburger TB (25:19, 25:13) siegte Baden jeweils glatt in zwei Sätzen. Insbesondere mit dem Erfolg gegen Lüneburg, immerhin Drittliga-Meister der vergangenen Saison, beeindruckten die Badener ihren Coach.

Vorbereitung für Braunschweig-Spiel

Alles in allem hatte das Turnier seinen Zweck für den Zweitligisten erfüllt. „Das war eine gute Vorbereitung für das Spiel gegen Braunschweig“, sagte Bartolone mit Blick auf die wichtige Begegnung am kommenden Sonntag in der Lahofhalle. Alle Akteure hätten Spielpraxis gesammelt, zudem habe man auch an der taktischen Ausrichtung arbeiten können. „Wir haben verschiedene Aufstellungen ausprobiert. Das stand im Fokus“, verdeutlichte Bartolone, der keinen seiner Spieler besonders hervorheben wollte. Sie hätten als Team überzeugt.