Jens Dove hat mit dem TV Oyten II gegen den Wilhelmshavener SSV einen Heimseig eingefahren. (Björn Hake)

Oyten. Gleich vier Teams weisen in der vom VfL Stade mit weißer Weste (10:0 Zähler) angeführten Tabelle der Handball-Oberliga Nordsee der Frauen nach sechs Spielen 8:4 Punkte auf. Zu diesen Mannschaften gehört auch der auf Platz sieben stehende der TV Oyten II. Das Team von Trainer Jens Dove hat sich am Sonnabend vor eigenem Anhang nach einem 14:16-Rückstand zur Halbzeitpause mit 26:25 gegen den Wilhelmshavener SSV durchgesetzt. Für den Siegtreffer zeichnete zehn Sekunden vor dem Ende der Begegnung die junge Jasmin Johannesmann verantwortlich. Sie traf per Siebenmeter, nachdem zuvor Målin Ankersen gefoult worden war.

In einem hart geführten aber fairen Handballspiel habe der Gegner am Ende noch einmal alles reingehauen, lobte Jens Dove auch den Wilhelmshavener SSV. Seine Mannschaft habe sich das Leben hingegen selbst schwer gemacht, resümierte der Coach der Oytener Drittliga-Reserve. „Wir vergeben in Serie klare Chancen und dürfen uns dann nicht wundern, wenn es am Ende eng wird“, monierte der Übungsleiter. Der TV Oyten II war mit dem 1:0 durch die erfahrene Susanne Tauke in die Partie gestartet.

In der Folge wanderte die Führung allerdings zu den Gäste aus der Jadestadt. Bis auf 6:3 – Isabel Freudenberg hatte für Wilhelmshaven in der neunten Minute per Siebenmeter getroffen – zogen die Gäste davon. Auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts bekam der TV Oyten II nicht wirklich Zugriff auf das Spiel. Nachdem Jasmin Johannesmann auf 14:15 verkürzt hatte, traf erneut Freudental zum Halbzeitstand.

Die Führung zurückgeholt

Nach Wiederanpfiff bekamen die Zuschauer das gleiche Szenario zu sehen: Als die Begegnung in der 47. Minute angekommen war, lag Wilhelmshaven immer noch vorne. Und das immer noch denkbar knapp –21:20. Die Dove-Crew blieb aber dran und holte sich neun Minuten vor der Schlusssirene die Führung zurück. Nina Schnaars zeichnete für das 22:21 verantwortlich. Entschieden war das Match allerdings auch durch den Treffer zum 24:21 durch Susanne Tauke noch nicht. Am Ende, gab Jens Dove zu, sei auch ein wenig Glück dabei gewesen.