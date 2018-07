Ihm war der letzte Treffer für den MTV Riede gegen den TSV Uesen vorbehalten: Arne Westermann. (Björn Hake)

Oftmals wissen die Kleinen im Pokal die Großen zu ärgern und hinaus zu schubsen. Dem TSV Uesen ist das nun in der Qualifikationsrunde zum Fußball-Bezirkspokal Lüneburg gegen den MTV Riede nicht gelungen. Der Kreisligist unterlag dem Bezirksligisten daheim mit 3:6 (1:2). Doch der Underdog wehrte sich nach Kräften.

Den zwei Toren in der ersten Hälfte von Riedes Luca-Philipp Johanningmeier (32./43.) hatte der Gastgeber nur den einen Treffer von Bastian Aucamp entgegenzusetzen. Auch in Halbzeit zwei waren es zunächst die Gäste, die trafen: Marc Lindenberg (49.) zum 3:1 für den MTV. Doch der TSV antwortete prompt mit dem 2:3-Anschluss durch Lasse Steinberg (51.). Jedoch besiegelten die Tore von Marcel Grashoff (60.) und Torben Meyer (71.) das Ausscheiden des Kreisligisten. Die Truppe von Coach Benjamin Nelle verkürzte in der 85. zwar nochmals – Steinberg war ein zweites Mal erfolgreich –, doch das letzte Tor war den Riedern vorbehalten. Arne Westermann war es, der das 6:3 für die Truppe von Coach Stephan Hotzan erzielte.