Vollzählig mit nur sechs Spielern: Größer ist die Tischtennissparte des FC Langwedel derzeit nicht. (Michael Braunschädel)

Sechs Männer schmettern mit ihren Schlägern Bälle über zwei Platten. Und damit steht auch schon die komplette Tischtennis-Abteilung des FC Langwedel in der Turnhalle der Schule am Goldbach. "Mehr sind wir nicht", sagt Spartenleiter André Grommisch.

Zur Abteilung zählten einmal zwei Teams sowie eine Jugendabteilung. Seit 1995 hat der FC Langwedel nur noch eine Mannschaft – die sich wiederum immer weiter dezimiert hat. Neben Grommisch sind noch Wolfgang Dathe, Achsel Krenkow, Thomas Goldschmidt, Michael Schmitz und Carsten Ernst dabei geblieben. Bis vergangenes Jahr gab es noch einen siebten Spieler, doch der hat das Team aus privaten Gründen verlassen. Da waren es nur noch sechs. Für Punktspiele in der zweiten Kreisklasse reicht das. Problematisch wird es, wenn ein Spieler ausfällt. Dann kann die ganze Mannschaft nicht antreten.

Um Verstärkung zu gewinnen, haben die Tischtennisspieler vom FC Langwedel schon einiges probiert. Sie haben Werbung im Bekanntenkreis gemacht und Anzeigen in etlichen Printmedien im Umkreis geschaltet. Geholfen hat das alles nicht – keine einzige Rückmeldung. "Tischtennis ist ja auch eine Randsportart, die zwischen den anderen Angeboten manchmal in Vergessenheit gerät", mutmaßt Michael Schmitz, woran das fehlende Interesse liegen könnte. Im Erwachsenenalter würde ein Großteil der Spieler mit dem Sport aufhören. Bei André Grommisch und Carsten Ernst, den beiden Mannschaftsführern, war das jedoch anders. Sie kamen aus der Jugendabteilung, die es in Ermangelung eines Trainers nicht mehr gibt. Teammitglied Thomas Goldschmidt stieß vor zehn Jahren als Wiedereinsteiger dazu, auch Michael Schmitz war nach einer langen Pause zum Tischtennis zurückgekehrt. Wolfgang Dathe ist seit 1985 im Team, Achsel Krenkow seit 25 Jahren.

Die Verbundenheit zum Verein ist groß. Dabei stand in dessen Mittelpunkt über Jahre der Fußball und nicht das Tischtennis. Es wurde 1955 als eine Art Wintersport für die Fußballer eingeführt. Deren Abteilung gibt es im FC Langwedel inzwischen nicht mehr, sie ist Teil des FSV Langwedel-Völkersen geworden. Übrig geblieben ist der einstige Zweitsport Tischtennis. Eine Spielgemeinschaft zu gründen, kommt für die Tischtennis-Sechs nur bedingt in Frage. Seine Termine für die Heimspiele legt das Team meistens auf montags, andere umliegende Vereine bevorzugten andere Wochentage, sagt Grommisch. Ein bisschen Wehmut wäre bei den Spielern auch dabei, schließlich halten sie eine 63 Jahre währende Tradition am Leben.

Jeder ist willkommen

Abseits der Tischtennisplatte stärken Weihnachtsfeiern, Kohltouren, Beisammensitzen im Vereinslokal Klenke und gemeinsame Freizeitaktivitäten das Miteinander – auch wenn es immer ein recht überschaubarer Kreis bleibt. "Wir sind ein lustiger Haufen. Neben dem Sportlichen steht auch der Spaß im Fokus", beschreibt Thomas Goldschmidt das Teamgefüge. Bei seiner Suche nach Mitspielern möchte sich das Sechser-Team nicht festlegen. Mitglied könne jeder werden, ob Wiedereinsteiger oder fortgeschrittener Spieler. Weder das Alter noch das Geschlecht spiele eine Rolle. "Es ist schon schwierig, als Neuling in eine lange bestehende Mannschaft zu kommen", grübelt Grommisch einen Moment laut. "Bei uns nicht", hallt es sofort im Einklang zurück.

Weil sich bislang kein siebter Spieler gefunden hat, hatte das Team kurz über einen freiwilligen Abstieg nachgedacht. Doch bevor das geschieht, würden die Tischtennisspieler, deren Altersspanne zwischen 39 und 68 Jahren liegt, ihre Schläger wohl ganz niederlegen. "Bei unserer jetzigen Spielstärke fühlen wir uns wohl", sagt Michael Schmitz. Weil die Teams im Kreisverband immer weiter schrumpfen, ist die Spielerzahl der Mannschaften in der fünften und sechsten Kreisklasse bereits auf vier heruntergesetzt worden. "Überlegt wird, das auch in den höheren Klassen zu machen", berichtet Schmitz. Das, sagt er, würde dem Sechser-Team jedenfalls entgegenkommen, wenn sich kein zusätzlicher Spieler fände.

Das Team wäre auf Wunsch bereit, regelmäßige Trainingszeiten einzuführen. Einen festen Termin, an dem sie Bälle schmettern, haben die Sechs nämlich nicht. Trainiert wird meist direkt vor Punktspielen, von denen es etwa 18 in einem Zeitraum von fünf Monaten gibt. Mit vielen Ausreden kommen die Spieler bei den zwei Mannschaftsführern dann nicht durch. "Sie haben eine große Termindisziplin. Da darf nichts dazwischen kommen", sagt Wolfgang Dathe und lacht.

Aufgeben? Das kommt für die wahrscheinlich kleinste Tischtennissparte im Landkreis Verden noch nicht in Frage. Und da ist ein Lichtstreif am Horizont. "Ein Schnuppertag, das wäre vielleicht auch noch einmal eine gute Idee", schmiedet Grommisch schon neue Pläne, um die Sparte am Leben zu halten.

Wer Interesse hat, beim FC Langwedel zu spielen, kann telefonisch Kontakt zu André Grommisch unter 01 76 / 20 17 28 17 oder Carsten Ernst unter 01 76 / 21 30 20 15 aufnehmen.