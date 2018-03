Agnetha Rippe hat sich mit dem TSV Thedinghausen in Brinkum den Titel der Nordstaffel gesichert. (Björn Hake)

Brinkum. Diesen Tag werden die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen so schnell nicht vergessen. Am frühen Nachmittag des vergangenen Sonntags war der Bundesligist am Ziel. Der TSV hatte sich am letzten Spieltag der Nordstaffel den Titel gesichert und fährt nun Anfang Mai als Meister zur DM-Endrunde. Das Team von Trainer Thomas Piper profitierte vor seiner finalen Saison-Begegnung jedoch auch von der Schützenhilfe des TuS Sudweyhe.

TSV Thedinghausen - TSV Barrien 4:4 (3:2): „Wir wussten, dass wir unser erstes Spiel des Tages gewinnen müssen, um nicht doch noch auf den zweiten Rang abrutschen zu können“, sagte Thomas Piper. Dass es eine schwierige Partie gegen das Team aus Syke werden würde, wussten die TSV-Frauen jedoch. Schließlich hatte man in der Vorsaison zweimal gegen Barrien verloren. Das Hinspiel dieser Serie wurde aber deutlich mit 13:2 gewonnen.

Diesmal entwickelte sich eine Partie, in der beide Mannschaften eine schwache Chancenverwertung an den Tag legten. Laut Piper waren zudem die Korbhüterinnen auf beiden Seiten in guter Form. Nach 15 Minuten führte Thedinghausen mit 3:2. Das war dann auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel geriet Thedinghausen mit 3:4 in Rückstand und musste dann so richtig zittern. Denn erst 50 Sekunden vor Schluss gelang der Ausgleich, der gleichzeitig der Endstand war. Den vierten Korb für Thedinghausen markierte die junge Nele Knief, die vor dieser Saison vom TSV Emtinghausen zum Piper-Team gewechselt war. Der Coach war glücklich, dass ausgerechnet „das Küken der Mannschaft“ den so wichtigen Korb erzielte. Dennoch waren die Thedinghauserinnen enttäuscht. Zwar war die Qualifikation für die DM längst eingetütet, doch der Gewinn des Titels stand auf der Kippe: Der TuS Sudweyhe musste den Oldenbroker TV gewinnen, damit Thedinghausen noch aus eigener Kraft sein Meisterstück machten konnte. Sudweyhe leistete die Schützenhilfe und setzte sich mit 6:4 gegen den OTV durch.

TSV Thedinghausen - SV Brake 15:7 (7:3): Nachdem Sudweyhe gewonnen hatte, war eines klar: Gewinnt der TSV Thedinghausen gegen Brake, ist er Meister der Nordstaffel. Und dieses Ziel wurde souverän erreicht. Allerdings wären eine Niederlage oder ein Remis einer Sensation gleichgekommen. Denn der Gegner aus der Wesermarsch hat die Bundesligasaison als Tabellenletzter abgeschlossen. „Zudem war der Sudweyher Sieg für uns eine große Motivation“, sagte Thomas Piper. „Wir haben recht befreit und locker gegen Brake aufgespielt.“

Nur in einer Phase wackelte der TSV Thedinghausen ein wenig, als Brake mit drei verwandelten Kontern auf 6:8 verkürzte. „Da hat uns Brake doch ein wenig überrascht“, meinte Piper. Doch sein Team fand schnell wieder in die Spur und zog auf 13:6 davon. Die Entscheidung in dieser Partie und im Titelkampf war damit gefallen. „Wir haben mit dem Gewinn der Meisterschaft unser Saisonziel definitiv übertroffen“, freute sich Thomas Piper. Der eigentliche Plan war, dass „nur“ die erneute Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gelingt. „Aber den Titel nehmen wir jetzt natürlich gerne mit“, sagte der Meistertrainer.

Die DM-Endrunde wird am 5. und 6. Mai in Oerlinghausen ausgetragen. Dort treten die jeweils ersten drei Teams aus dem Norden und Süden gegeneinander an. Aus der Nordstaffel haben sich neben Thedinghausen noch Sudweyhe und Oldenbrok das Ticket gesichert. Der DM-Dauergast SG Findorff hat die Endrunde hingegen verpasst.Thomas Piper meinte, dass er auf eine genaue Zielsetzung eher verzichten möchte. „Allerdings wollen wir nicht Sechster und somit Letzter werden“, kündigte er an. Mit der Vorbereitung werde sein Team schon bald beginnen. „Ab April werden wir dreimal in der Woche trainieren und haben auch extra einen Konditionstrainer eingestellt“, berichtete er.

TSV Thedinghausen: Bäkefeld (4 Körbe), Bargmann (3), Ehlers (3), Knief (3), Rippe (2), Langner (2), Scheeper (2), Uhde.