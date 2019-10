Die Fußballer aus der Region messen sich in der Zukunft auch neben dem Platz. (Julian Berndt)

Landkreis Verden. Ein Duo eines Fußballvereins nimmt den Controller in die Hand, blickt dabei gespannt auf den Fernsehbildschirm und spielt Fifa 20 gegen zwei andere Fußballer: So soll es demnächst in ganz Niedersachsen aussehen. Als Startschuss in die digitale Fußballwelt veranstaltet der Niedersächsische Fußballverband (NFV) bis Jahresende eFootball-Kreismeisterschaften in allen 33 Kreisen. Im Landkreis Verden sind die Zocker am Dienstag, 12. November, ab 19 Uhr in Klenke’s Gasthaus in Langwedel. Gespielt wird Fifa20 an der Playstation 4 im Zwei-gegen-zwei-Modus. „Es wird über viereinhalb Stunden an acht Stationen gleichzeitig gespielt“, sagt Kurt Thies, Vorsitzender des NFV-Kreises Verden.

Die besten Teams aus den Kreisen qualifizieren sich für die offizielle 2. eFootball-Niedersachsenmeisterschaft in Hannover, die am 19. Januar stattfindet. Der Weg ins Profitum soll damit laut Thies jedoch nicht geebnet werden: „Man kann Pokale und Geld gewinnen und man wird sehen, wo es hingeht. Meiner Meinung nach wird es aber immer den Amateurcharakter haben, man spielt aus Spaß an der Freude.“

Thies geht von einem vollen Haus in Langwedel aus. „Wir kriegen richtig großes Feedback“, sagt er. Der Verband gibt die Turniergröße mit 24 bis maximal 32 Mannschaften vor. In beiden Fällen wird in acht Gruppen mit drei beziehungsweise vier Mannschaften gespielt. Bei 24 Teams gibt es Hin- und Rückspiele. „Sollten sich mehr anmelden, dann wird gelost“, berichtet Thies.

Berechtigt zur Teilnahme sind lediglich die Fußballvereine des jeweiligen NFV-Kreises. Diese können bis zu zwei Zweierteams melden, zudem muss mindestens ein Spieler jedes Teams registriertes Mitglied im Verein sein und einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen. „Man erhofft sich, dass die Leute Spaß daran haben und im realen Fußball tätig werden. Die Welt verändert sich – da muss man den Fußball auf breitere Füße stellen“, meint Thies. „Das Ziel ist es, mehr junge Leute als Mitglied zu gewinnen“, ergänzt der 20-jährige Lennard Bellmer, eFootball-Beauftragter im Landkreis Verden.

Das Teilnehmeralter ist auf mindestens 18 Jahre begrenzt. „Aktuell hat das einen juristischen Hintergrund. Da möchte man nicht aufs Glatteis gehen“, berichtet Thies. Die Organisatoren der eFootball-Meisterschaften wurden in der NFV-Sportschule in Barsinghausen in zwei Workshops geschult. Insgesamt waren mehr als 50 Teilnehmer dabei. Das zeigt auch: Der NFV richtet sein Augenmerk nun auch verstärkt auf den eFootball-Bereich. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Entwicklungschancen sowie des hohen Stellenwertes, den der Fußball an der Konsole vor allem bei den Jüngeren genießt, will der NFV das Thema ab sofort inhaltlich begleiten. „Seit mehr als einem Jahr beschäftigen wir uns intensiv mit der eFootball-Thematik“, bekräftigt NFV-Direktor Jan Baßler.

Das Echo auf die erste Niedersachsenmeisterschaft im Januar 2019 als auch die Resonanz auf die weiterführenden Angebote und Konzeptionen zeige, dass der NFV auf dem richtigen Weg sei. „Das Interesse an einem virtuellen Fußball-Angebot ist groß an der Basis. Das belegen auch die vielen Rückmeldungen, die uns aus den Vereinen erreichen. Umso gespannter sind wir, wie viele Teams schließlich bei den Kreismeisterschaften an den Start gehen werden“, blickt Baßler voraus.

Anmeldungen im Landkreis Verden sind noch bis zum 1. November per E-Mail an kurt.thies@nfv-kreis-verden.de möglich.