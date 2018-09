Michael Gill gehört auch in dieser Spielzeit wieder zu den Stützen der BG Bierden-Bassen-Achim. (Björn Hake)

Achim. In den vergangenen Jahren haben die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA) eine positive Entwicklung genommen. Diese wollen sie in der Saison 2018/2019 fortsetzen. Die neue Serie in der Bezirksoberliga beginnt für die BG BiBA am Sonntag (Anpfiff um 18 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen Bremen 1860 II.

Das Team von Spielertrainer Elmar Wohl muss dabei im Prinzip von null auf hundert durchstarten. Da die Liga durch den kurzfristigen Rückzug des TuS Ebstorf II nun auf sieben Mannschaften geschrumpft ist, könnte jede einzelne Niederlage schon richtungweisenden Charakter besitzen. Denn die BG BiBA verfolgt durchaus ambitionierte Ziele. „Wir sind alle heiß und topmotiviert. Wir wollen oben mitspielen und am Ende unter den ersten drei Teams dabei sein. Für mich zählen 1860 II, Neustadt II und der TuS Hohnstorf zu den Favoriten“, erklärt Elmar Wohl.

Der erste Gegner der BG BiBA ist gleichzeitig der Meister aus dem Vorjahr. Der Titelträger verzichtete jedoch auf das Aufstiegsrecht zur Oberliga – genau wie die BG BiBA. „Als bestes niedersächsisches Team der abgelaufenen Saison hätten wir auch aufsteigen können. Aber aus meiner Sicht waren wir zu schwankend und ein Aufstieg wäre einfach nicht verdient gewesen“, verdeutlicht Wohl, der die Oberliga aber nicht per se abschreiben will: „Sollten wir wirklich souverän Meister werden, sprechen wir sicherlich auch über einen möglichen Aufstieg.“ Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Elmar Wohl ist zudem gespannt, wie sein Team aus den Startlöchern kommt. Die Vorbereitung war aufgrund der fehlenden Hallenzeiten in den Sommerferien schwierig. Die erste Bezirkspokalrunde absolvierte der amtierende Pokalsieger letztlich souverän und qualifizierte sich für das Viertelfinale, in dem der VfL Stade III wartet. In diesem Wettbewerb besteht laut Wohl ein echter Anreiz: „Wir wollen natürlich wieder das Finalturnier erreichen und dort nach Möglichkeit unseren Titel verteidigen. Durch den Pokalwettbewerb können wir uns zumindest noch weitere Spiele ermöglichen.“

Im Kader des Bezirksoberligisten gibt es nur kleinere Veränderungen. So wurden Sören Schäfer und Thomas Hartleb als Zugänge begrüßt. Beide bringen gute körperliche Voraussetzungen mit, um die BG BiBA vor allem unter dem Korb zu verstärken. „Gerade Thomas kann uns dort enorm helfen. Er bezeichnet sich selbst als kleinen Center, ist sicher aus der Halbdistanz und hat einen guten Zug zum Korb. Aber auch Sören wird mit seinen fast zwei Metern Körpergröße auf seine Spielanteile kommen“, freut sich Elmar Wohl über wertvolle Alternativen. Der Spielertrainer wird ansonsten auf sein starkes Kollektiv zurückgreifen, aus dem Aufbauspieler Sumir Dixit und Jan Fikiel herausragen. Aber auch Akteure wie Michael Gill, Sebastian Stolze und Felix Fichtner zählt der Coach zu den Stützen.

Taktisch seien hingegen nur kleinere Anpassungen geplant. „In der Offensive werden wir uns auf die Stärken der vergangenen Saison konzentrieren. Defensiv wollen wir variabler werden und immer mal wieder in der Zone verteidigen“, sagt Wohl, der den Rückhalt seines Teams spürt: „Ich habe noch immer Spaß auf dem Feld. Da wir keinen Trainer finden, führe ich diesen Job weiterhin ambitioniert aus, so lange die Mannschaft hinter mir steht. Wir haben uns vor einiger Zeit noch mal intensiv ausgetauscht, und ich stelle fest, dass die Einstellung nun wieder besser passt. So kann es weitergehen. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden.“ Möglicherweise wird sich Wohl in diesem Fall wieder mit seinen Mitspieler zusammensetzen – und über die Möglichkeit eines Oberliga-Aufstiegs sprechen.