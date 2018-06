Kevin Podien durfte mit seiner Torausbeute in der vergangenen Saison zufrieden sein: 142-mal traf der Linksaußen. (Björn Hake)

Achim. Allzu weit nach unten muss in der Torjägerliste der vergangenen Saison in der Handball-Oberliga nicht geschaut werden, bis der erste Spieler der SG Achim/Baden auftaucht. Auf Platz elf wird in dieser Statistik ein Akteur des Klubs von der Weser geführt. Mit 142 Toren war Kevin Podien in der Spielzeit 2017/2018 der beste Torschütze des Teams von SG-Trainer Tobias Naumann. Weitere Zahlen zeigen, dass hinter dem Linksaußen erfolgreiche Monate liegen: Pro Spiel hat er durchschnittlich 6,17 Treffer markiert und auch vom Siebenmeterstrich kann sich seine Ausbeute sehen lassen. Von seinen 142 Toren erzielte er 54 per Strafwurf. Dafür benötigte er 66 Versuche. Sprich: Seine Trefferquote liegt bei 81,82 Prozent.

„Ich denke, dass ich mit meiner Saison schon zufrieden sein darf“, stellt Podien schmunzelnd fest. „Natürlich habe ich mich darüber gefreut, weil es bei mir so gut lief. Mit der Zeit ist mein Selbstvertrauen immer größer geworden.“

Während Kevin Podien mit seiner persönlichen Leistung mehr als einverstanden ist, stuft der schnelle Flügelspieler das Abschneiden der gesamten Mannschaft als durchwachsen ein. „Es waren einige Spiele dabei, die für uns ärgerlich verlaufen sind. Es wäre sicher mehr drin gewesen“, bilanziert er. Die Leistungsdichte in der Oberliga Nordsee sei in diesem Jahr jedoch extrem gewesen, findet der Torjäger. „Schön war gegen Ende jedoch, dass wir recht sicher den Klassenerhalt geschafft haben. Zudem hat uns der Sieg am vorletzten Spieltag in Beckdorf alle sehr zufrieden gestimmt.“ Am Ende lief die SG Achim/Baden auf Rang acht ein. „Mein persönliches Ziel haben wir damit verfehlt: Ich wäre gerne unter die besten Fünf gekommen“, gibt Podien zu.

Vorbereitung läuft bereits

Die abgelaufene Spielzeit könnte jedoch bereits ein Vorgeschmack auf die kommende gewesen sein. Denn die Leistungsstärke der 14 Mannschaften dürfte sich noch einmal erhöhen. Dafür werden allein schon die drei Absteiger OHV Aurich, VfL Fredenbeck und ATSV Habenhausen sorgen. Das weiß auch Podien. „Es wird mit Sicherheit nicht leichter“, bestätigt er. „Vor den drei Absteigern habe ich schon sehr großen Respekt. Aber man darf auch die HSG Delmenhorst nicht vergessen. Der Aufsteiger hat sich gut verstärkt.“ Auch den TV Cloppenburg zählt der Rechtshänder zu den Teams, die mit großen Ambitionen in die Saison gehen: „Es wird einige Mannschaften geben, die die Liga aufmischen können.“

Ob sein eigenes Team zu diesem Kreis gehören kann, vermag Podien jetzt noch nicht zu beurteilen. „Wichtig wird sein, dass wir einen guten Start hinlegen und schnell viele Punkte holen“, sagt Podien, der selber auf eine bessere Platzierung hofft: „Persönlich wünsche ich mir erneut, dass wir es unter die besten Fünf schaffen.“ Bis zum Saisonstart wird jedoch noch ein Menge Zeit vergehen: Am 1. September empfängt die SG Achim/Baden zu Auftakt den TuS Rotenburg.

Mit der Vorbereitung hat Naumann mit seinen Schützlingen allerdings bereits begonnen. „Am Montag hatten wir einen lockeren Aufgalopp. Dienstag ging es dann aber schon in die Sanddünen in Cluvenhagen. Jetzt stehen erst einmal Konditions- und Krafttraining an. Später geht es dann in die Halle. Bis zum Start wollen wir voll durchziehen“, sagt Podien und deutet damit an, dass auf ihn und seine Teamkollegen anstrengende Monate warten. Doch er weiß, wofür er und seine Mannschaftskollegen sich quälen: Sie wollen topfit in die Saison gehen, damit Podiens Hoffnung auf eine Top-Platzierung realisiert werden kann.