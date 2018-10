Treffsicher: Nick Zander führt die interne Torjägerliste beim FC Verden an. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Bastian Rosilius, Philipp Breves, Patrick Zimmermann, David Hennig und Andre Zerbst haben eines gemeinsam: Sie spielen alle zurzeit für den FC Verden 04 und standen auch vor über fünf Jahren beim bislang letzten Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Winsen (Luhe) und dem FC Verden auf dem Platz. Damals wie heute ist der Gegner dem Tabellenkeller zuzuordnen, trotz alledem dürften die fünf Fußballer das jüngste Duell gegen den kommenden Gegner aus den Köpfen gestrichen haben. Demnach hieß es am Ende 2:5 aus Verdener Sicht – davon will aber keiner mehr etwas wissen. „Daran erinnert sich keiner mehr. Wir leben im Hier und Jetzt“, sagt FCV-Trainer Sascha Lindhorst. Deshalb möchte er vor der nächsten Begegnung auch nicht weiter nach hinten schauen: Die fünf Spiele ohne Sieg – trotz ordentlicher Leistungen – sind geschehen und daran ist nichts mehr zu ändern. „Wir sind kämpferisch. Die Spielweise bestätigt uns, wir brauchen aber nichts zu beschönigen. Wenn man so lange nicht gewinnt, dann hat man auch Fehler gemacht“, beschreibt Lindhorst.

Beim Tabellenvorletzten soll nun unbedingt der Bock umgestoßen werden. „Wir nehmen uns selber vor, zu siegen. Den Druck haben wir, wir sehen das als Chance und wollen versuchen, das in die positive Richtung zu lenken“, meint Verdens Coach. Gegenüber dem 2:2 aus der Vorwoche gegen die SV Drochtersen/Assel II muss Lindhorst aber umbauen: Sören Radeke fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus. Für ihn rückt Breves in die Startelf, der seine Sperre abgesessen hat. Vorne baut der Trainer auf die Stärke seiner jungen Angreifer Nick Zander und Jonas Austermann, deren Entwicklung für Freude bei Lindhorst sorgt. Beide, sowie der erfahrene Zimmermann sind der Grund dafür, dass der Ausfall vom Top-Torjäger Maximilian Schulwitz (Kahnbeinbruch und Schulterverletzung) kompensiert werden konnte. Lindhorst sagt: „Es ist toll, dass die Spieler das so annehmen. Wir mussten unser Spiel entsprechend umstellen und es funktioniert gut. Wir müssen aber daran arbeiten, unsere einfachen Fehler abzustellen, um weniger Gegentore zu kassieren.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Winsen (Luhe)