Als Lena Meding zum 11:12 traf, war die Begegnung in Morsum noch ausgeglichen. Danach setzte sich Habenhausen ab. (Björn Hake)

Morsum. „Wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen“. Zu dieser Erkenntnis kam Timo Lütje, Trainer der Landesklassen-Handballerinnen des TSV Morsum, nach dem 27:32 (14:19) in eigener Halle gegen den ATSV Habenhausen II. Für den Verbandsliga-Absteiger von der linken Weserseite war es im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage. Die Auftaktpartie beim TS Woltmershausen hatte der TSV noch recht deutlich für sich entschieden (28:23).

Gegen Habenhausen lief bei den Gastgeberinnen in der Deckung nur wenig zusammen. „Wir haben einige unglückliche Tore durch die Mitte kassiert und die Rückraumlinke des Gegners nicht in den Griff bekommen“, benannte Timo Lütje die Schwachstellen. Bis zum 11:12 durch Lena Meding hatten die Zuschauer in der Morsumer Schulsporthalle eine ausgeglichene Partie zu sehen bekommen. In der Folge setzten die Gäste sich bis zur Pause auf fünf Tore ab. Der Abstand hatte auch beim Abpfiff noch Bestand. 19 Gegentreffer in einer Halbzeit seien natürlich ein Brett, stellte Timo Lütje seiner Defensive kein gutes Zeugnis aus: „Vom Tempo her war das okay. Wenn die Abwehr nicht gut steht, dann muss man aber vorne schon alles treffen.“

Vorne habe seine Mannschaft aber auch die eine oder andere gute Möglichkeit ausgelassen, sagte der Trainer. Mit der Niederlage hat sich der TSV Morsum in eine fünfwöchige Spielpause verabschiedet. Lütje: „Wir werden jetzt bis zum Spiel gegen den VfL Fredenbeck am 21. Oktober an den Defiziten arbeiten.“