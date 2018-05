Gegen Hülsens Bezirksliga-Reserve traf Janek Kamermann doppelt. Gegen Etelsen II ging der Torjäger leer aus. (Björn Hake)

Durch seinen Sieg in Wahnebergen hat der TSV Brunsbrock am Pfingstwochenende die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse behauptet. Der FSV Langwedel-Völkersen II zog nach Punkten mit den Roten Teufeln gleich, weil er in Hülsen gewann und im Spitzenspiel in Etelsen einen Punkt holte. Der SV Baden hat sich mit einem Sieg in Blender Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Partie Achim III gegen Thedinghausen II wurde nach einer Rangelei mit anschließender Rudelbildung abgebrochen.

FSV Langwedel-Völkersen II - SVV Hülsen II 6:1 (0:1): Zur Pause führte der SVV noch dank des Treffers von Yannis Meyer (30.) mit 1:0. In Durchgang zwei zeigte sich die Langwedeler Offensive dann effektiver im Umgang mit ihren Torgelegenheiten. Binnen fünf Minuten drehte der FSV die Partie und führte nach den Treffern von Janek Kamermann (50./55.) und Igor Litau (51.) mit 3:1. „Wir waren schon vor der Pause die Mannschaft mit mehr Torchancen. Weil wir sie nicht nutzten, wurde dies bestraft. Zum Glück hat mein Team nach dem Seitenwechsel schnell für klare Verhältnisse gesorgt“, sagte FSV-Coach Ralf Görgens, der nach 60 Minuten zufrieden war. Da hatte nämlich Ole Richter getroffen und die Weichen endgültig auf Sieg für seine Elf gestellt. In der Schlussphase machten Richter (80.) und Timo Engberts (82.) mit einem Doppelschlag das halbe Dutzend voll.

SV Wahnebergen - TSV Brunsbrock 1:3 (0:1): „Wir hatten kaum Personal zur Verfügung und mussten improvisieren. Alle haben dann an einem Strang gezogen und gegen ein Spitzenteam nicht viel zugelassen“, freute sich SVW-Coach Jörg Behrens trotz der Niederlage. Spitzenreiter Brunsbrock benötigte 40 Minuten, ehe das SVW-Abwehrbollwerk zum ersten Mal überwunden wurde. Mathis Tietje hatte den Treffer erzielt. Nach der Halbzeit nahm der Druck der Roten Teufel zu. Das Team von Behrens kämpfte aber um jeden Zentimeter. Nach einer Stunde lag der Ball dennoch zum zweiten Mal im Tor von Matthias Müller. Wieder hatte Tietje getroffen. Alles klar für den Titelanwärter machte Julius Böhning, der nur eine Minute später zum 0:3 traf. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde der SVW für sein Bemühen belohnt. Hewash Mustafa schloss einen Konter mit dem Ehrentor ab.

TSV Bassen II – TSV Etelsen II 2:1 (2:1): Mit einer vermeidbaren Niederlage begann das Pfingstwochenende für Etelsen. In Bassen diktierte das Team von Cord Clausen das Geschehen und besaß gute Torchancen, verstand diese aber nicht zu nutzen. So führten die Blau-Weißen nur 1:0 durch den Treffer von Eric Nienstädt (5.). Effektiver zeigten sich die Gastgeber, die ihre beiden Torgelegenheiten vor der Pause durch Lutz van Laaten (21.) und Johannes Diezel (40.) nutzten und mit einer Führung in die Kabine gingen. Clausen ließ den Druck im zweiten Durchgang erhöhen. Ein Treffer wollte seinem Team aber nicht mehr gelingen.

TSV Achim III - TSV Thedinghausen II - Abbruch: Nur 40 Minuten wurden gespielt. Beim Stand von 4:0 für Thedinghausen brach Schiedsrichter Niklas Langscheid die Begegnung ab. Der Grund sei ein Zwist zwischen dem Achimer Erdal Yüksel und einem Spieler aus Thedinghausen gewesen. „Der Thedinghauser foulte Yüksel, dann wurde plötzlich getreten und es gab eine Rudelbildung. Was genau geschah, habe ich nicht mehr sehen können. Auf jeden Fall beendete der Schiedsrichter das Spiel“, sagte Achims Trainer Thomas Schuller.

TSV Etelsen II - FSV Langwedel-Völkersen II 0:0: In der ausgeglichenen Begegnung waren Torchancen rar. Die beste Möglichkeit der Partie besaß Langwedels Janek Kamermann, der kurz vor der Halbzeit frei vor Etelsens Torhüter Marco Raffel auftauchte. Kamermann bugsierte den Ball mit einem Lupfer über Raffel hinweg, schoss dabei aber zu hart, sodass sich das Leder erst hinter der Latte senkte. „Es war eine gute Idee von Kamermann. Zum Glück für uns war die Ausführung nicht perfekt“, sagte TSV-Coach Cord Clausen über die vergebene Chance des FSV, der seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Etelsen behauptete und mit einem Bein in der Kreisliga steht. Aber auch Clausen glaubt an den Aufstieg. „Ich denke, dass in diesem Jahr kein Kreisverdener Team aus der Bezirksliga absteigt. Dann wären drei Plätze in der Kreisliga frei und wir könnten als Dritter ebenfalls aufsteigen."

TSV Blender - SV Baden 1:2 (0:1): „Der größere Wille hat gewonnen“, sagte SVB-Trainer Meick Fehling. Beide Teams hatten große Personalsorgen. Der SVB kompensierte diese besser und ging durch ein Tor von Suriyan Pamplong in Führung (30.). Zwei Minuten vor dem Ende markierte Luca Buchwitz das 2:0 für die Badener. Mit dem Abpfiff gelang Finn Wolters das 1:2.