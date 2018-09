Bereits während der Partie gab es beim TB Uphusen reichlich Redebedarf. (Björn Hake)

Achim. Jeder kennt so einen Satz, der mit den folgenden Worten beginnt: „Es gibt Tage, an denen...“ – und dann entwickeln sich die Sätze in die verschiedenen Richtungen, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Im Sport liegt das Gute und das Schlechte oftmals nah beieinander. So war es auch im Duell der Fußball-Oberliga Niedersachsen zwischen dem gastgebenden TB Uphusen und dem SV Atlas Delmenhorst. Während die Delmenhorster einen Sahnetag erwischten, war es für die Uphuser ein rabenschwarzer Tag. Die 0:4 (0:0)-Pleite des TBU gegen den SVA – wie bereits im KURIER AM SONNTAG berichtet – steht stellvertretend dafür, dass an manchen Tagen auf der einen Seite alles schief, während auf der anderen Seite alles richtig laufen kann.

Nicht ohne Grund standen lange nach Abpfiff noch Zehner Kevin Artmann, Chef-Coach Fabrizio Muzzicato und Co-Trainer Mike Gabel zusammen. Das Uphuser Dreigestirn hatte einiges zu besprechen, war doch in den 90 Minuten zuvor einiges nicht wünschenswertes aus ihrer Sicht geschehen. Den Anfang machte Kerem Sahan mit seinem unglücklichen Eigentor in Minute 15. Für den bisher so stark aufspielenden Verteidiger war es nicht nur aufgrund dieser Szene ein Tag zum Vergessen.

Sein Gegenstück fand Sahan auf Delmenhorster Seite in Person von Leon Lingerski. Ihm glückte beinahe alles an diesem Tag: Er lief ständig Räume zu, setzte die Uphuser unter Druck, gewann viele Zweikämpfe und trug sich gar als Torschütze des 2:0 in die entsprechende Liste ein – und das alles auf der ungewohnten Position auf der offensiven Außenbahn. Atlas-Coach Jürgen Hahn fehlte am Ende nur eine Zigarre im Mund und ein bisschen mehr graue Haare, dann wäre er die perfekte Imitation von Colonel Hannibal Smith, bekannt aus „The A-Team“, gewesen: „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“

SV Atlas taktisch überlegen

Aber nur an einzelnen Personen die Unterschiede zwischen dem TBU und dem SVA auszumachen, wäre zu billig. Wie sagen es die Trainer doch immer so schön: Auf das Kollektiv kommt es an. Und das der Delmenhorster legte Attribute an den Tag, auf die es nun mal ankommt, wenn ein Spiel gewonnen werden soll. Und das erkannten auch die Coaches. Während Muzzicato davon sprach, dass seine Mannen urplötzlich gealtert zu sein schienen („Es wirkte leider so, als ob wir alle 40 Jahre sind und Atlas frische 20“), analysierte Hahn, dass „wir waren in Sachen Taktik und Athletik einfach überlegen waren“.

Der letztendlich entscheidende Unterschied an diesem Tag am Arenkamp war das, was Fabrizio Muzzicato im Vorfeld der Partie bereits gesagt hatte: „Man muss in der Liga effizient und darf nicht nachlässig sein.“ Und genau diese beiden Punkte wurden sichtbar. Atlas machte aus seinen Chancen und Möglichkeiten viel, die Effektivität war brutal. Dem TBU ging zum einen diese Effizienz ab und war zudem noch nachlässig in den Zweikämpfen.

Und dann ist da noch das sagenumwobene Spielglück. Auch das war den Delmenhorstern an diesem Tag hold: Kerem Sahan unterlief das Eigentor, auf der Gegenseite ahndete der Schiedsrichter ein elfmeterwürdiges Foul an Philipp-Bruno Rockahr nicht. Zwei Beispiele aus der ersten Hälfte. Zwei aus der zweiten waren: Beim 0:4 rutschte Burak Yigit aus und machte den Weg frei für Patrick Degen, der den Assist verbuchte. Auf der anderen Seite fiel der Ball nach abgewehrtem Schuss von Rockahr Thomas Celik in den Rücken. „Manchmal hat man solche Tage, an denen der Ball einem nicht vor die Füße fällt“, befand Kevin Artmann treffend.

Damit nicht genug, auch in puncto Aufstellung bewies Jürgen Hahn das glücklichere Händchen als Fabrizio Muzzicato. Während Hahn wie erwähnt auf Leon Lingerski setzte, entschied sich Muzzicato gegen den zuletzt überzeugenden Ricardo Marafona da Costa. „Im Nachhinein war es vielleicht falsch. Aber von den Jungs auf dem Platz kann man auch mehr erwarten“, verteidigte Muzzicato seine Entscheidung.

Schlussendlich blieb festzuhalten, dass dieses Spiel eben nur eins von vielen Spielen war. Wie Jürgen Hahns Antwort auf die Frage zeigt, ob er sein Team weiterhin nicht als Spitzenmannschaft betiteln möchte: „Bloß nicht.“ Und auch Kevin Artmanns bestätigt diese These: „Wegen einem Spiel sollten wir nicht alles über den Haufen werfen.“ Es gibt halt solche Tage, an denen bei den einen alles funktioniert und die anderen besser im Bett geblieben wären.