Uphusen. Es ist klar gewesen: Beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen musste nach einer solchen Spielzeit mit dem Zittern um den Klassenerhalt alles auf den Prüfstand. Nun ist die Analyse beendet und herausgekommen ist: Es wurden Fehler in der Zusammenstellung des Kaders gemacht und somit gab es zu viele Alpha-Tiere im Team. Das Saisonziel, eine ruhige Spielzeit haben zu wollen, sei falsch gewesen und es seien zu wenige Reizpunkte durch junge Spieler gesetzt worden.

Und genau an diesen Punkten packt der TBU nun an. Heißt: Der Kader wird umgebaut, weniger Alpha-Tiere, mehr junge und hungrige Spieler. Zudem behält Coach Fabrizio Muzzicato sein Amt. Der Trainer hatte sein Bleiben auch öffentlich zwar infrage gestellt, aber gänzlich in Erwägung wurde diese Option nicht gezogen. Nicht von Muzzicato selbst, und auch nicht von der sportlichen Leitung. „In meinem Naturell liegt es, dass ich nicht alles auf die Spieler abwälze. Und nach einer langen Zeit – ich trainiere viele Spieler bereits lange oder haben mit ihnen zusammengespielt – können sich Dinge wie Ansprachen auch abnutzen. Ich habe daher viele Einzelgespräche zuletzt geführt und hätte ich dann andere Dinge gehört, hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber das habe ich nicht und somit mache ich gerne weiter. Ich weiß auch selbst, was ich falsch gemacht habe und was ich besser machen muss“, erklärt Muzzicato.

Weniger Alpha-Tiere

Ändern wird sich auch sein Partner an der Seitenlinie. Co-Trainer Mike Gabel räumt seinen Posten und teilt sich in Zukunft das Amt des Sportlichen Leiters mit Florian Warmer. Ein ähnliches Konstrukt gab es bereits mit Andre Schmitz, doch das funktionierte nicht wie gewünscht. „Das ist keine One-Man-Show und ich glaube, es wird diesmal anders sein. Wir wissen, wie wir ticken“, betont Warmer. Gabel ist sich da ebenfalls sicher, hat aber eine Ausstiegsklausel. „Bekomme ich ein attraktives Trainerangebot, kann ich den Verein jederzeit verlassen. Mein 'Studium' als Co-Trainer ist beendet, das bin ich nicht mehr. Ich muss in Zukunft meine eigenen Fehler als Chef-Trainer machen“, sagt Gabel.

Die erste Amtshandlung des neuen Duos war die Verpflichtung eines neuen Co-Trainers. Sven Apostel wird diesen Posten in Zukunft bekleiden. Das wird somit ein Mann tun, der als A-Lizenzinhaber über reichlich Fußball-Wissen verfügt, als Taktikfuchs gilt und im Gegensatz zu Mike Gabel lieber im Hintergrund steht. Zuletzt stand der Ganderkeseer an der Seite von Fabrizios Bruder Benedetto beim Regionalligisten BSV Rehden.

Damit sind die Positionen neben dem Platz geregelt. Auf dem Platz gibt es mehr Bewegung, auf den nächsten Rundumschlag verzichtete der TBU aber. „Wenn wir jetzt wieder zehn, zwölf Neue holen, dann fangen wir wieder bei null an“, sagt Muzzicato. Demnach will der TBU zusammenwachsen, aus seinen Fehlern lernen und glaubt weiterhin an das Potenzial des Kaders.

Dennoch gibt es punktuelle Veränderungen. So verabschieden sich bisher fünf Spieler. Darunter sind auch einige Alpha-Tiere: So werden neben Sebastian Kurkiewicz (wir berichteten) auch Kevin Artmann und Nils Laabs in der kommenden Saison nicht mehr für die Arenkampkicker auflaufen. „Nils kann den Aufwand in Zukunft nicht mehr leisten, da er beruflich woanders stationiert wird“, erzählt Warmer.

Bei Kevin Artmann sieht die Situation etwas anders aus. Bereits in der vergangenen Saison wurde auf seine Dienste nicht mehr so häufig zurückgegriffen. „Der Trainer hat uns mitgeteilt, dass er auf der Position auf junge Leute setzen will“, sagt Warmer, der hinzufügt:„ Auf der einen Seite ist das schade und wir sind ihm sehr dankbar. Aber es ist auch nachvollziehbar, wir wollen den Verjüngungsschnitt fortführen und hatten einfach zu viele Häuptlinge.“ Zudem werden auch Lars Janssen und Hyoungbin Park den Verein verlassen. Mit welchem Ziel, das ist bei diesen beiden noch ungewiss. Das gilt auch noch für die Zukunft von Daniel Throl, Mert Bicakci, Phlipp-Bruno Rockahr und Rilind Neziri. „Ich bin aber guter Dinge bei allen. Teils liegt das auch daran, dass die Jungs noch im Urlaub sind“, verrät Warmer, der vom restlichen Kader die Zusage hat.

Zugesagt haben bisher auch vier Zugänge. Elmehdi Faouzi (22 Jahre) hatte sich zuletzt in Bornreihe fit gehalten und zuvor für den BSC Hastedt und den Bremer SV im offensiven Mittelfeld oder Sturm gespielt. Auf dem rechten Flügel ist Miguel Mendoza (20) zu Hause. Er lief zuletzt für Bornreihe auf und hat bei Mike Gabel bereits Eindruck hinterlassen. Zudem gesellen sich zwei bekannte Gesichter hinzu: Marius Winkelmann und Faruk Celik. Winkelmann, der aus beruflichen Gründen aus der Regionalliga in die Bezirksliga gewechselt war, will nach einem Jahr beim TV Oyten wieder höher spielen. Zudem kommt mit Faruk Celik ein 20-jähriger Achimer, der beim VfL Oldenburg bereits als Mittelstürmer Regionalliga-Erfahrung sammeln durfte.