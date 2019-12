Mittelblocker Björn Hagestedt wusste zuletzt zu überzeugen. (Björn Hake)

Vor einer Woche hat sich der Tross des TV Baden in Richtung Ostsee aufgemacht und beim SV Warnemünde überraschend hoch mit 3:0 gewonnen. Am Sonntag ist der Volleyball-Zweitligist wieder unterwegs. Die Reise endet diesmal jedoch im Westen. Der TVB gastiert ab 16 Uhr beim VV Humann Essen. Die Fahrtrichtungen zu den beiden Auswärtsspielen mögen unterschiedlich sein, die Zielsetzungen sind hingegen die gleichen. „Wir wollen auch aus Essen möglichst viele Punkte mitbringen“, kündigt Badens Trainer Werner Kernebeck an.

Mit Humann Essen treffen die Badener auf die Mannschaft, die in der Tabelle direkt hinter dem TVB steht. Das Kernebeck-Team hat als Achter bereits 13 Punkte auf dem Konto, Essen einen Zähler weniger. Allerdings ist das Tabellenbild ein wenig verzerrt. Denn der Klub aus der Ruhrpott-Metropole hat zwei Spiele weniger als der TVB absolviert – und weitaus wichtiger: Die jüngsten Resultate konnten sich sehen lassen. Zwar verlor der VVH zuletzt das Derby gegen den Moerser SC mit 0:3, gewann davor aber viermal in Folge. „Essen ist derzeit gut unterwegs“, sagt Kernebeck und schiebt hinterher: „Wir aber auch.“

Das hat sein Team in Warnemünde eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dabei musste der TVB auf die wichtigen Akteure Jannik Haats, Moritz Wanke und Alessandro Blasi verzichten. Dafür sprangen aber andere in die Bresche: Nick Sörensen überzeugte als Zuspieler auf ganzer Linie und Björn Hagestedt als Mittelblocker. „Björn hat seine Chance genutzt. Wir haben zuletzt aber auch viel am Mittelblock-Angriff gearbeitet“, erzählt Kernebeck. „So wollen wir unsere Zange Ole Seuberlich/Ole Sagajewski entlasten und variabler im Angriff sein.“ Mit dieser Marschroute wollen die Badener auch das Spiel in Essen angehen und Punkte mitnehmen – laut Kernebeck möglichst viele.