Die Fußballer in Niedersachsen haben in Sachen Saison-Fortsetzung nun Gewissheit. (Björn Hake)

Die Fußball-Saison 2020/2021 in Niedersachsen wird für eine lange Zeit in Erinnerung bleiben. Denn seit Mittwochabend ist der Abbruch samt Annullierung nun auch offiziell. Der Niedersächsische Fußballverband hat damit die einzig logische und auch vernünftigste Entscheidung in dieser verrückten Zeit getroffen.

Mancher wird dem Verband vorwerfen, er habe sich bis zu seinem Entschluss viel zu viel Zeit gelassen. Andere werden kritisieren, dass es in diesem Jahr weder Auf-, noch Absteiger gibt. Natürlich ruft die Annullierung Gewinner und Verlierer hervor. Es gibt im zweitgrößten Flächenland Deutschlands etliche Mannschaften, die viel investiert haben, um den Sprung in die nächst höhere Liga zu schaffen. Andere Teams, die in der Kurz-Saison hingegen nichts gebacken gekriegt haben, dürfen sich freuen. Sie werden nicht mit einem Abstieg bestraft, den so manche Mannschaft in einer normalen Spielzeit verdient gehabt hätte.

Mehr zum Thema Fußball Breite Zustimmung für den Abbruch der Fußball-Saison Die Saison 2020/2021 ist für die niedersächsischen Fußballer Geschichte. Der Verband hat die Spielzeit abgebrochen und annulliert. Aus dem Kreis Verden und Sottrum ... mehr »

Doch ist das alles momentan überhaupt relevant? Natürlich nicht. Es ist mindestens zweitrangig, ob der FC Putenbüttel nun in der neuen Saison in der Kreisklasse, Kreisliga oder Bezirksliga antritt. Unsere Welt hat zurzeit ganz andere Sorgen und Probleme, die es zu lösen gilt. Probleme, die nun schon seit einem Jahr verhindern, dass Mannschaften – egal in welcher Sportart – nicht für ihren Einsatz und Leistungen belohnt oder eben bestraft werden.