Max Borchert hätte für Oyten zur Pause ausgleichen können. Er scheitere aber per Siebenmeter. Allein an dieser Szene hat es allerdings nicht gelegen, dass der TVO in Potsdam verlor. (Björn Hake)

Potsdam. In ihrer Bundesliga-Historie ist es der männlichen A-Jugend des TV Oyten bisher nur einmal gelungen, in der Fremde zu gewinnen. In der vergangenen Spielzeit – während der TVO-Premieren-Saison im Oberhaus – siegten die Handballer beim VfL Bad Schwartau. Die „Vampires“ starteten am Sonntag in ihre zweite Bundesliga-Saison. Und der zweite Auswärtssieg der Vereinsgeschichte sollte her. Der Gegner, der 1. VfL Potsdam, sollte bezwungen werden. Doch es wurde nichts mit dem erhofften Erfolg zum Auftakt. Potsdam behielt mit 25:20 (11:10) die Oberhand.

Die Enttäuschung über den verpatzten Auftakt, sie war TVO-Trainer Thomas Cordes am Telefon anzuhören. „Die Stimmung ist definitiv gedämpft. Es ist nicht so, dass wir nach Hause fahren und sagen können, wir haben top gespielt und der Gegner verdient gewonnen“, sagte Cordes. Viel mehr habe man den Gegner aus der brandenburgischen Landeshauptstadt zu den zwei Punkten eingeladen. Und der VfL habe dies dankend angenommen. „Mit Normalform ist hier für uns wesentlich mehr drin. Aber die haben wir nur eine Viertelstunde lang gezeigt“, monierte Thomas Cordes.

Ihre besten 15 Minuten hatten die Oytener während der Anfangsphase: Denn die Gäste aus dem Kreis Verden legten einen guten Start in die Partie hin. Nach acht Minuten machte Mohamed Sibahi das 4:2 für die Gäste. Neun Minuten später lag Oyten gar mit drei Toren in Front – 8:5. Binnen fünf Minuten kam Potsdam aber zum 8:8-Ausgleich und sollte dann mit einer 11:10-Führung in die Pause gehen. Es hätte nach 30 Minuten allerdings auch 11:11 stehen können. Max Borchert scheiterte aber per Siebenmeter und verpasste es, den Ausgleich zu erzielen. An dieser Szene hatte es jedoch nicht gelegen, dass der TV Oyten als Verlierer nach Hause fahren musste. „Es fehlte in allen Bereichen ein bisschen“, stellte Cordes fest. „Bis zum 8:5 war für uns noch alles in Ordnung. Wir hatten das Spiel im Griff. Danach verlieren wir aber den Faden – und zwar im Angriff und in der Abwehr.“

Besonders die Deckung – von Thomas Cordes stets als Prunkstück seiner Sieben bezeichnet – funktionierte nicht so, um erfolgreich zu sein. „Wir haben in der Defensive nicht unsere gewohnte Stärke gefunden“, sagte der Coach der „Vampires“. „So kann man keine Punkte in Potsdam holen.“ Die Gastgeber spielten hingegen ihren Stiefel runter. Die Entscheidung war dennoch lange Zeit nicht gefallen. In der 53. Minute war noch alles möglich für den TVO. Er lag lediglich mit 18:20 zurück. Zudem waren die Gäste in Überzahl. Daraus zogen sie aber keinen Vorteil: Während Potsdam in Unterzahl einen Treffer erzielte, gelang dem TVO mit einem Mann mehr auf dem Feld kein Treffer – 21:18. Nachdem die Brandenburger zwei Tore nachgelegt hatten (23:18), war die Begegnung im Grunde gelaufen. „Wir haben noch einmal versucht, uns heranzukämpfen“, meinte Cordes. „Aber der Turnaround sollte uns nicht mehr gelingen.“ Nun gehe es für den Coach darum, die Begegnung genau zu analysieren. „Wir werden das Ganze nun in Ruhe aufarbeiten. Manchmal ist Jugendhandball aber auch so, dass es schwierig ist, wieder in die Spur zu finden, wenn man sie einmal verloren hat.“