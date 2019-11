Ist offen für neue Aufgaben: Andreas Taubhorn, Achims Ex-Trainer. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: Zwölf Spiele, drei Coaches. Der 1. FC Rot-Weiß Achim ist weiter auf der Suche nach Kontinuität auf dem Trainer-Posten. Der neueste Ex-Coach ist Andreas Taubhorn, der nicht damit gerechnet hatte, schon wieder auf dem Trainermarkt verfügbar zu sein. „Ich war überrascht, wie schnell es ging. Es war abgesprochen, dass man sich auf die Suche nach einem Trainer macht, wenn es nicht läuft. Aber so schnell? Nun gut, ich kann den Verein verstehen, ich bin jetzt auch nicht so traurig darüber. Nun bin ich offen für neue Aufgaben“, blickt Taubhorn in die Zukunft. Die Zukunft seiner Ex-Truppe heißt Costa Efeoglou und der trifft nun auf den Ligaprimus. „Etelsen ist natürlich eine andere Nummer als Langwedel, aber wir werden über 90 Minuten alles probieren“, betonte Efeoglou. Der TSV Etelsen dürfte zwar gewarnt sein, feierte Efeoglou doch denn perfekten Einstand (2:1-Sieg in Langwedel), doch die Schlossparkkicker wollen schließlich Meister werden.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Achim